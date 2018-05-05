Четыре человека госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Бурятии 

После дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом и грузовиком четыре человека были госпитализированы с различными травмами и ушибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МВД. Авария произошла на 85-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Внедорожник Land Cruiser врезался в стоящий микроавтобус Fiat, который столкнулся с грузовиком Nissan. Как уточнил главный врач Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.