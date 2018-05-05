Марокко и Греция намерены укреплять двусторонние отношения 

Рабат, 5 мая /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Марокко Нассер Боурита и государственный секретарь Греции по делам Европейского союза /ЕС/ Георгиос Катругалос обязались укреплять двусторонние связи.
В пятницу по итогам встречи с Н. Боуритой Г. Катругалос сообщил СМИ, что стороны выразили готовность укреплять отношения между двумя странами. По его словам, встреча предоставила возможность для изучения путей развития двустороннего взаимодействия в различных областях.
Высоко оценив уровень сотрудничества между двумя странами, греческий дипломат также выразил надежду придать «новый импульс» «историческим» и «прекрасным» греческо-марокканским отношениям.
Г. Катругалос добавил, что его визит в Марокко направлен на укрепление политической координации и экономического сотрудничества между двумя государствами. —0—