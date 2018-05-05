Ещё
Марокко и Греция намерены укреплять двусторонние отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марокко и Греция намерены укреплять двусторонние отношения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 5 мая /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Марокко Нассер Боурита и государственный секретарь Греции по делам Европейского союза /ЕС/ Георгиос Катругалос обязались укреплять двусторонние связи.
В пятницу по итогам встречи с Н. Боуритой Г. Катругалос сообщил СМИ, что стороны выразили готовность укреплять отношения между двумя странами. По его словам, встреча предоставила возможность для изучения путей развития двустороннего взаимодействия в различных областях.
Высоко оценив уровень сотрудничества между двумя странами, греческий дипломат также выразил надежду придать «новый импульс» «историческим» и «прекрасным» греческо-марокканским отношениям.
Г. Катругалос добавил, что его визит в Марокко направлен на укрепление политической координации и экономического сотрудничества между двумя государствами. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Ташкенте пройдет очередное заседание ABU Могила Карла Маркса в Лондоне Президент ИНТЕРПОЛ: Алжир играет активную роль в защите региональной стабильности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива356
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ157
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии255
Певица погибла во время отдыха41
Россиян предупредили об аномальной жаре11
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение