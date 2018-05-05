Пострадавших от паводка поддержал Александр Прокопьев

Помощь всем миром

Часть гуманитарной помощи пострадавшим от разгула водной стихии вручил лично Александр Прокопьев, который прибыл в пятницу в Солонешное специально, чтобы поддержать людей, которые оказались в зоне затопления.

Пенсионерка Валентина Любарец, проработавшая всю жизнь в районной больнице, очень обрадовалась и удивилась подаркам — продуктов, которые привезли, по её словам, хватит на долгое время.

Паводок начался для бабы Вали неожиданно, ранним утром 23 марта. Она еле успела забраться на печь, когда вода прорвалась в дом и поднялась на полтора метра. На улице был настоящий водоворот. Показалось. странно, что вода шла не с реки, а с огорода. Вся живность, кроме кошек и собаки, у пенсионерки погибла в воде. Сейчас она сама удивляется как сумела спастись сама. Когда пришли спасатели, чтобы вынести её на улицу, бабушка беспокоилась, как бы они не провалились в подпол — напором воды сорвало крышку с него, а в мутной воде ничего не видно.

Эвакуировать пенсионерку спасателям пришлось дважды — когда ушла вода, она вернулась в дом, но 26 марта паводок повторился. В итоге дом определён комиссией как непригодный для дальнейшего проживания, а от переживаний бабушка попала в больницу с сердцем. И только со временем пришла в себя и успокоилась.

Стихое бедствие

Другой семьей, с которой встретился Александр Прокопьев, стала молодая многодетная пара — Наталья и Александр Ардашевы, проживающие в Солонешном на улице Кольцевой. Их новый дом сборно-щитовой конструкции вода затопила на метр.

В 2014 году семья уже страдала от паводка — тогда разлился Ануй, и вода била по окнам. Но подтопление тогда не сильно испортило дом — его удалось быстро просушить в жаркую погоду. В этом году вода, начала прибывать в 4.30 утра 26 марта не так быстро, но она натворила больших бед. Семья, занимающаяся разведением бычков, проснулась от оповещения пожарных. Первым делом побежали спасать свое стадо — 20 голов. Скот перегнали по прибывающей воде к соседям на пригорок. Успели вовремя, у молодняка, над водой уже были только головы.

У соседей пришлось ночевать в первые дни после паводка. Администрация района выделила пострадавшей семье с тремя детьми постельные принадлежности, детскую одежду и продуктовый набор — три банки тушенки, пачку сухого картофельного пюре. Очень помогли отряды МЧС , которые дали помпу для откачки воды с участка и из подпола затопленного дома. С момента паводка прошел уже месяц, но жить в доме по-прежнему невозможно, на станах появилась плесень, хотя здание проветривается. По признанию хозяйки, вероятно в этом доме уже жить не придется — придется строить новый. Помощь, оказанная Александром Прокопьевым, оказалась весьма кстати — в воде пропали все продуктовые запасы семьи и пока приходится рассчитывать только на доброту родственников.

По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, всего в зону подтопления попало более 800 домовладений, 160 человек были на время паводка эвакуированы. Погибло часть животных личных подсобных хозяйств, в том числе пчелы, находившиеся в это время в омшаниках. Власть оперативно передавала населению гуманитарную помощь — воду, продукты питания, постельное белье. А сейчас уже определен список пострадавших, которым будут выплачены деньги на ремонт и по потере имущества — по 10 тыс. рублей на члена семьи всем, попавшим в зону подтопления, по 50 тыс. рублей — тем, кто сильно пострадал, по 100 тыс. рублей — тем, чей дом для жизни уже непригоден.

«Со стихией трудно бороться, даже когда она прогнозируется, но паводок в Солонешенеском районе был неожиданным, — поделился впечатлением депутат Государственной Думы Александр Прокопьев — И мы видели, как люди помогали друг другу — в такие моменты важна быстрая реакция. Сегодня вода ушла, но проблемы остались. И на их решение уйдет много времени. А людям нужно жить сейчас, поэтому мы еще раз приехали в Солонешное с гуманитарной помощью, с продовольствием для пострадавших — пенсионеров и многодетных семей». Депутат Госдумы предложил семье, попавшей в сложную ситуацию, помощь юристов по подготовке документов для возможных государственных компенсаций и субсидий. Если выдача таких компенсаций будут задерживаться, Александр Прокопьев просил сообщить об этом в его общественную приемную.