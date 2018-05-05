В Конгрессе США не намерены мешать диалогу между российскими и американскими военными

Ранее аппарат распространил перечень поправок, которые будут предложены к законопроекту, рассмотрение которого в комитете намечено на следующую неделю. Одна из них лишает Пентагон возможности тратить бюджетные средства на работу с российским министерством.

"То, о чем вы говорите, — это диалог между военными, коммуникация, которая не считается сотрудничеством. Деконфликтация — это тоже не сотрудничество", — добавил он.