В Конгрессе США не намерены мешать диалогу между российскими и американскими военными 

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ, в очередной раз прописываемый в законопроекте о бюджете американского оборонного ведомства на 2019 год, не затронет диалог между военными двух стран. Такое уточнение в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сделал представитель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
Ранее аппарат распространил перечень поправок, которые будут предложены к законопроекту, рассмотрение которого в комитете намечено на следующую неделю. Одна из них лишает Пентагон возможности тратить бюджетные средства на работу с российским министерством.
"Нет, это не включено", — сказал сотрудник аппарата на встрече с группой журналистов на просьбу прояснить, распространится ли запрет на линию связи между военными двух стран в Сирии, используемую для предотвращения инцидентов, а также на контакты председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова.
"То, о чем вы говорите, — это диалог между военными, коммуникация, которая не считается сотрудничеством. Деконфликтация — это тоже не сотрудничество", — добавил он.
В апреле этого года представитель международной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии сообщил ТАСС, что между ее штабом и российскими военными идет обмен информацией не только по воздушным, но и по наземным операциям.