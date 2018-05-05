Команда спецпрокурора США попросила суд отложить слушание по «российскому делу»

Слушание по делу о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы было назначено на следующую неделю, со ссылкой на Politico.

Команда Мюллера попросила об отсрочке, так как не знает, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина . Через власти России повестку передать не получилось, сообщили в аппарате спецпрокурора.

Судья не поддержала отсрочку, но велела адвокатам Concord дать ответ до понедельника включительно.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering во «вмешательстве» в выборы в США. Компания бизнесмена Евгения Пригожина Concord не согласилась с выдвинутыми обвинениями и наняла для защиты интересов по уголовному делу фирму Reed Smith. Пригожин напомнил, что он и его бизнес не раз уже попадали под санкции, поэтому американские меры его не беспокоят.