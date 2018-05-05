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Команда спецпрокурора США попросила суд отложить слушание по «российскому делу»
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Команда спецпрокурора США попросила суд отложить слушание по «российскому делу» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера попросил отложить судебный процесс по «российскому делу», сообщают СМИ.
Слушание по делу о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы было назначено на следующую неделю, со ссылкой на Politico.
передает РИА «Новости».
Команда Мюллера попросила об отсрочке, так как не знает, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина. Через власти России повестку передать не получилось, сообщили в аппарате спецпрокурора.
Судья не поддержала отсрочку, но велела адвокатам Concord дать ответ до понедельника включительно.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering во «вмешательстве» в выборы в США. Компания бизнесмена Евгения Пригожина Concord не согласилась с выдвинутыми обвинениями и наняла для защиты интересов по уголовному делу фирму Reed Smith. Пригожин напомнил, что он и его бизнес не раз уже попадали под санкции, поэтому американские меры его не беспокоят.
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