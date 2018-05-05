Group-IB выявила новые уловки теневых сайтов по продаже алкоголя в РФ

МОСКВА , 5 мая /ПРАЙМ/. Мошенники начали применять новые лазейки для незаконной интернет-продажи алкоголя в РФ , создавая секретные сайты с многоуровневой системой доступа к ним, сообщил РИА Новости директор департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Ранее компания сообщала, что по итогам 2017 года было выявлено более 3 тысяч нелегальных интернет-магазинов по продаже алкоголя и более 100 магазинов, реализующих фальсификат алкоголя оптом. По оценке Group-IB, минимальный доход таких магазинов мог составить 1,7 миллиарда рублей.

Бусаргин отметил, что аномального изменения количества таких ресурсов пока не наблюдается. «Очевидно, что мошенники сейчас в большей степени сосредоточены на том, чтобы остаться на плаву. Так, большая часть их усилий направлена на сохранение своей клиентской базы и работоспособности ресурсов. Косвенно это подтверждают такие шаги, как создание закрытых сайтов для своих», — рассказал эксперт.

По его словам, для обхода блокировок мошенники стали использовать QR-код на своих открытых сайтах в качестве некоего шифра. В самом коде спрятан адрес основного сайта, который недоступен для поисковых запросов.

"Таким образом, заботясь о сохранении своих постоянных клиентов, мошенники создают своего рода матрешку из сайтов, где на следующий уровень можно пройти, только зная логин пароль, спрятанный в QR-коде предыдущего. В то же время QR-код размещается на открытых ресурсах, выдаваемых в топе поисковых запросов. Даже если их заблокируют — постоянные клиенты все равно смогут перейти на корневой сайт и купить контрафакт", — пояснил Бусаргин.