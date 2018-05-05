За что Россия троллит американскую энергетику?

Доказанным фактом является то, что российские тролли пытались посеять разногласия в ходе последних президентских выборов в США . Но комитет палаты представителей по науке, космосу и технике недавно опубликовал доклад, в котором утверждает, что российские тролли также очень активно пытаются нарушить работу энергетических рынков США.

Председатель комитета Ламар Смит (Lamar Smith) подготовил доклад, в котором утверждается, что Россия предпринимает многочисленные и масштабные попытки повлиять на энергетические рынки США, действуя точно так же, как во время дезорганизации политического процесса — размещая провокационные и подстрекательские посты в социальных сетях.

В своем пресс-релизе председатель Смит рассказал о мотивах предполагаемого российского вмешательства.

«В этом докладе показано, что российские агенты создавали и распространяли пропаганду в американских социальных сетях в очевидной попытке оказать влияние на американский энергетический рынок. России выгодно разжигать полемику на тему выработки электроэнергии в США. Соединенные Штаты увеличивают экспорт энергоресурсов в Европу, а это значит, что у европейских стран остается все меньше причин обращаться к России для удовлетворения своих энергетических потребностей. В свою очередь, это ослабляет влияние Москвы на Европу в ущерб России и к выгоде для Европы. Вот почему российские агенты пытались манипулировать мнением американцев о трубопроводах, об органическом топливе, о добыче методом гидроразрыва пласта и о климатических изменениях. Американский народ имеет право знать, что то, о чем он читает в социальных сетях, является результатом работы иностранной державы, стремящейся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику».

В докладе большое внимание уделено Агентству интернет-исследований, как называют российскую фабрику троллей со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге . В докладе говорится о том, что в период с 2015 по 2017 годы этим агентством в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме было создано оценочно 4 334 учетных записи. За это же время русские разместили в данных соцсетях более девяти тысячи постов и твитов об американской энергетической политике и о текущих энергетических мероприятиях.

Предоставленная компанией «Твиттер» информация показывает, что более четырех процентов всех твитов Агентства интернет-исследований относятся к вопросам энергетики и экологии. Президентским выборам было посвящено восемь процентов всех твитов этого агентства. В его постах звучит критика по поводу трубопроводов, органического топлива, климатических изменений и по другим сеющим рознь вопросам. Делается это для того, чтобы влиять на государственную политику США.

Россию не впервые обвиняют в таких действиях. В январе 2017 года вышел доклад директора национальной разведки США, где говорилось, что финансируемая государством российская международная телевизионная сеть RT «показывает программы, нацеленные против добычи методом гидроразрыва пласта, выпячивает экологические проблемы и их воздействие на здоровье населения. Возможно, это результат обеспокоенности российского правительства по поводу того воздействия, которое добыча методом гидроразрыва, а также добыча природного газа в США окажет на глобальный энергетический рынок и на рентабельность »Газпрома" ».

Мотивы России, пытающейся посеять разногласия на энергетическом рынке, предельно ясны. Доля нефти и газа в российских государственных доходах составляет около 40 процентов. А поскольку добыча энергоресурсов в США увеличивается, это создает угрозу позициям России как доминирующей энергетической державы в Восточной и Центральной Европе. Именно поэтому российские агенты пытаются использовать напряженность в американском обществе, скажем, социально-политические проблемы коренных народов, связанные с сооружением трубопровода «Дакота Эксес» (Dakota Access).