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В Республике Марий-Эл на параде в День Победы РВСН представят технику сопровождения ПГРК «Ярс»
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В Республике Марий-Эл на параде в День Победы РВСН представят технику сопровождения ПГРК «Ярс» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Жители и гости республики смогут увидеть современные машины обеспечения боевого дежурства, БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику.
На военном параде в Республике Марий Эл, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стратегические ракетчики представят широкую линейку машин сопровождения мобильного ракетного комплекса «Ярс».
В единой механизированной колонне пройдёт современная военная техника Йошкар-Олинского ракетного соединения. Жители и гости республики смогут увидеть современные машины обеспечения боевого дежурства, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику.
Всего по Центральной улице Йошкар-Олы проедут 13 единиц военной техники.
В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади в Москве 9 мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.
Военнослужащие Тейковского ракетного соедиенения участвуют в военных парадах на Красной площади с 2008 года.
Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН и ее филиала в г. Серпухове.
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