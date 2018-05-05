В Республике Марий-Эл на параде в День Победы РВСН представят технику сопровождения ПГРК «Ярс»

Жители и гости республики смогут увидеть современные машины обеспечения боевого дежурства, БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику. На военном параде в Республике Марий Эл , посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стратегические ракетчики представят широкую линейку машин сопровождения мобильного ракетного комплекса «Ярс». В единой механизированной колонне пройдёт современная военная техника Йошкар-Олинского ракетного соединения. Жители и гости республики смогут увидеть современные машины обеспечения боевого дежурства, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику. Всего по Центральной улице Йошкар-Олы проедут 13 единиц военной техники. В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади в Москве 9 мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области Военнослужащие Тейковского ракетного соедиенения участвуют в военных парадах на Красной площади с 2008 года. Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН и ее филиала в г. Серпухове