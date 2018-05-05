ЕС обещал не вводить цензуру против «фейковых» новостей в соцсетях 

Руководство ЕС не планирует вводить цензуру в соцсетях, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, комментируя возможные меры по борьбе с «фейковыми» новостями.
Он подчеркнул, что ЕС «не предлагает цензуру», передает РИА «Новости».
«Я работаю с коллегами в Еврокомиссии, которые выросли в странах, где был большой контроль над тем, что вы читаете и что слушаете», — сказал Кинг, добавив, что «не хочет повторения этого».
Он заявил о «большом пространстве» между цензурой и заверениями, что «сегодня все отлично». Кинг сказал, что необходимо обсудить, «как улучшить ситуацию в сфере транспарентности». В частности, он подчеркнул, что во время избирательных кампаний пользователи имеют право знать, кто оплачивает рекламу в соцсетях.
Кинг подчеркнул, что, стремясь противодействовать дезинформации, ЕС «не цензурирует контент», а добивается «большей транспарентности».
Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В документе в качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе называются агентство Sputnik и телеканал RT. Резолюция содержит ряд беспочвенных обвинений, в том числе сравнивает деятельность таких СМИ как Sputnik с деятельностью террористической группы ИГИЛ*.