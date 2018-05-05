День 5 мая в истории

День Европы.

Международный день борьбы за права инвалидов.

Отмечается с 1992 года, когда люди с ограниченными возможностями из 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения , в мире проживают более 1 миллиарда людей (почти 15% населения), которые имеют какую-либо форму инвалидности, из них свыше 100 миллионов — дети.

В декабре 2006 года был принят один из первых договоров в области прав человека — Конвенция о правах инвалидов. Она направлена на обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, а также ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и защиту инвалидов. Конвенцию подписали 158 государств, ратифицировали — 147.

Международный день акушерки

Идея проведения такого дня принадлежит Международной ассоциации акушерок. С ней эта организация выступила на конференции, которая прошла в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника Международный день акушерок приобрел только через 5 лет. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России

День водолаза в России.

Учрежден указом Президента РФ в 2002 году. Дата праздника выбрана не случайно: в этот день в 1882 года указом Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Здесь готовили не только водолазов для флота, но и создавали новое снаряжение и оборудование. Школа за короткий срок приобрела авторитет не только в России, но и за рубежом. Специалисты из разных стран сюда, чтобы обучаться водолазному делу.

Основателем и фактически главным редактором газеты был Владимир Ленин. «Правда» издавалась на средства из добровольных взносов рабочих, и, благодаря их массовой поддержке, газета выходила большим по тому времени тиражом — в среднем 40 тысяч экземпляров, а в отдельные месяцы — до 60 тысяч экземпляров ежедневно.

Газета подвергалась постоянным преследованиям. Её закрывали, издатели были вынуждены менять название издания. Она выходила как «Рабочая Правда», «Правда труда», «Пролетарий», «Рабочий» и под другими названиями. 9 ноября 1917 года газета вновь стала выходить как «Правда».

В 1922-1991 годах в день выхода первого номера газеты — 5 мая — отмечался День печати.

В начале 1990-х годов «Правда» несколько раз приостанавливала и возобновляла свои выпуски. С апреля 1997 года «Правда» является печатным органом Центрального комитета КПРФ

254 года назад (1764) в Санкт-Петербурге указом императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нём училище для мещанских девушек (Смольный институт)

В это первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение принимали дочерей потомственных дворян. В программу обучения входили уроки закона божьего, французского языка, арифметики, рисования, истории, географии и словесности. Кроме того, юные дворянки обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству.

В Смольный институт принимались девочки с 6 лет. Обучение продолжалось 12 лет. Ученицы носили форму: в младшем возрасте — кофейного, постарше — синего и голубого, а в старшем возрасте — белого.

По окончанию Смольного института некоторые воспитанницы становились фрейлинами двора.

В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девочек других сословий, где они получали начальную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству.

В 1917 году Смольный институт был закрыт.

97 лет назад в 1921 году в Париже впервые были представлены духи « Chanel No. 5».

Существует легенда, что Коко Шанель смешала с помощью парфюмера Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов и из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного аромата ландыша. Получившиеся духи она и назвала «Chanel No. 5».

Они стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования «Chanel No. 5» их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

127 лет назад (1891) в Нью-Йорке состоялось открытие Карнеги-холла.

Первоначально этот один из самых знаменитых концертных залов мира назывался «Музыкальный зал», а в 1898 году он получил имя Эндрю Карнеги , стального короля и филантропа, который финансировал его создание.

На открытии зала состоялся концерт Нью-Йоркского симфонического оркестра, которым дирижировал Пётр Ильич Чайковский . Оркестр исполнил марш, написанный для коронации российского императора Александра III.

За более чем вековую историю стены Карнеги-холла видели множество мировых премьер, включая Девятую симфонию Дворжака, Симфонию в 3-х частях Игоря Стравинского , Гимн Святому Причастию Оливье Мессиана и другие шедевры мировой музыкальной классики.

524 года назад (1494) испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку

Сначала испанцы назвали остров в честь королевской семьи — островом Фердинанда и Изабеллы. Однако название не прижилось, а закрепилось местное, аравакское, Хаймака, что означает «земля источников».