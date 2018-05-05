Герань: уход в домашних условиях

Цветоводы любят пеларгонию за неприхотливый нрав, продолжительное цветение и буйство красок. Несмотря на обилие разновидностей и сортов герани, уход за цветком в домашних условиях сводится к нескольким простым правилам. Если создать для растения комфортные условия оно будет радовать цветами невероятной красоты на протяжении всего лета.

Освещение

Герань очень любит свет. Чем больше солнца, тем лучше. Она не боится прямых солнечных лучей, но в особо жаркие деньки, ее желательно немного затенять, иначе листовые пластины получат ожог. В остальные дни, тень — большой риск.

Пеларгония начнет вытягивать и оголять побеги, снизится интенсивность цветения, уменьшится пышность куста. Поэтому для ее размещения нужно выбирать самые светлые окна.

Если вы купили ампельную герань, ей необходим особый уход в домашних условиях на протяжении первых двух недель. Поместите цветок в хорошо освещенном месте, но без доступа прямых солнечных лучей. Ему необходимо дать время на адаптацию в новых условиях. Через 14 дней можно постепенно приучать пеларгонию к более яркому освещению.

Зимой комнатное растение обязательно нуждается в дополнительной подсветке. Самой капризной считается королевская герань.

Если ей недостаточно света, она отказывается закладывать бутоны для будущего цветения. Устранить проблему помогут специальные люминесцентные лампы.

Температура

Цветок любит тепло, но остро реагирует на жару. Комфортные условия для его роста и цветения обеспечивает температура 20°C-25°C.

Королевские пеларгонии прекрасно себя чувствуют на застекленных террасах и лоджиях, где нет сквозняков и резких перепадов температур.

Ампельная герань хорошо адаптируется к свежему воздуху и легкому дуновению ветерка. Но сначала, ее нужно немного закалить. Для этого, весной цветок необходимо ненадолго выносить на балкон.

Зимой у герани любого сорта наступает период покоя. Ее необходимо поместить в прохладное место и поддерживать температуру от 10°C до 15°C. Избегайте мест со сквозняками и резкими температурными колебаниями.

Полив

Правильный полив — один из главных аспектов ухода за геранью в домашних условиях. Именно на него должны обратить внимание начинающие цветоводы. Пеларгония любит влажность, но обилие влаги может привести к загниванию корней, поэтому важно отыскать баланс.

Летом, поливайте свою любимицу отстоянной водой 1 раз в 3-4 дня. Зимой, увлажнение почвы проводится не чаще 1 раза в неделю мелкими порциями. Причем желательно наливать воду в поддон, а не в горшок с растением. Через полчаса излишки жидкости необходимо слить.

Если вы забыли полить герань, она это переживет, но «обидится». О недостатке влаги вам скажут поникшие, пожелтевшие или опавшие листья. Исправить ситуацию поможет полив.

Влажность

Сухой воздух квартир вполне устраивает пеларгонию. Поэтому в дополнительном опрыскивании она не нуждается.

Пересадка

Герань можно пересаживать в любое время года. Но лучше всего выбрать для этой процедуры весну. Если вы решите выбрать зиму, растение будет долго приживаться, так как в этот период у него замедлены все процессы. Летом, она цветет, поэтому ее лучше не тревожить. Все силы пеларгонии направлены на поддержание цветков. Поэтому пересадку она переносит не очень легко.

Если подытожить, то лучшее время для «поселения на новую квартиру» — конец февраля, март и апрель.

Определить, что комнатный цветок нуждается в пересадке можно по нескольким признакам:

Внешний вид. Вы заботливый хозяин: своевременно поливаете, подкармливаете, бережете от сквозняков, а цветок растет плохо. В норме, за один год его зеленая биомасса увеличивается в 2 раза.

Если этого не происходит, растение необходимо пересадить.

Почва. В тесном вазоне земля высыхает гораздо быстрее, и растение приходится поливать чаще.

Корни. Если земляной ком полностью опутан корнями или они выглядывают сквозь дренажные отверстия — пора пересаживать.

В среднем, герань нуждается в процедуре каждые два года. Сложностей при пересадке не возникает.

Главное, придерживаться простой инструкции:

Приготовить горшок. Лучше если емкость будет деревянной или глиняной. Пластик цветок не любит. Вазон должен быть на несколько сантиметров больше в диаметре, чем предыдущий. Если он будет слишком просторным, цветения вы не дождетесь, пока не разрастется корневая система.

Грунт. Можете приобрести специальный субстрат или приготовить его самостоятельно. Возьмите 8 частей дерновой земли, 2 части перегноя и 1 часть песка.

На дно вазона выложите слой дренажа: гальку, битый кирпич, керамзит.

Смочите почву в старом горшке, извлеките куст.

Внимательно осмотрите корневую систему. Удалите поврежденные участки.

Промывать корни не нужно. Вместе со старым грунтом поставьте пеларгонию в центр новой цветочной емкости.

По бокам насыпьте приготовленную почву.

Уплотните землю.

Обильно полейте.

На одну неделю уберите растение в тень.

Через 7 дней герань можно вернуть на привычное место. Первые 2-3 месяца после пересадки подкармливать не нужно.

Удобрение

Если ваша красавица плющевидная (плющелистная) герань высажена в открытый грунт, ее необходимо подкармливать всего 1 раз в месяц, удобрениями для цветущих растений.

Комнатные пеларгонии нуждаются в подкормке не более 2 раз в месяц. Период внесения удобрений — с апреля по октябрь.

Чтобы растение радовало обильным цветением, во время формирования бутонов используйте средства с повышенным содержанием калия и фосфора. Вносить их нужно сразу после полива во влажную почву.

Размножение

Размножать цветок можно несколькими способами:

черенкование. Самый простой метод, при котором сохраняются все особенности материнского цветка. Благоприятное время — начало весны или конец лета. Черенок срезается с верхушки растения под нижней почкой. На нем непременно должно быть 2-3 листочка. 2-4 часа его нужно просушить на воздухе, обмакнуть в толченый активированный уголь, затем, высадить в грунт. Некоторые ресурсы советуют поставить черенок в емкость с водой. Но дожидаться пока пеларгония пустит корни в воде, не рекомендуется. Чаще всего они загнивают, особенно у королевской герани. Лучше высадить растение в легкий грунт, содержащий торф и сфагнум. Корни появляются в течение месяца. В это время цветок нужно укрыть пластиковым колпаком, обеспечить высокую температуру и достаточную освещенность;

семена. Приобретают в специализированном магазине и высевают в конце февраля в рыхлую песчано-торфяную почву, с добавлением небольшого количества перегноя. Заглублять семена не нужно. Полив проводится из пульверизатора. До появления первых всходов, герань держат под пленкой, обеспечив достаточную освещенность. Через 3 недели нужно провести пикировку. Способ подходит для выращивания большинства видов пеларгонии, но королевская, как всегда, капризничает. При таком виде размножения признаки махровости самых шикарных сортов, обычно, не передаются.

Чтобы ускорить укоренение герани, будущий черенок можно стимулировать на материнском цветке. Для этого, за две недели до черенкования, нужно выбрать здоровый побег и по всей длине под почками сделать кольцевые надрезы. Очень скоро там появятся корневые бугорки, которые позволят черенкам укорениться гораздо быстрее.

Обрезка

Начинающих цветоводов больше всего интересует вопрос, когда обрезать герань. Это очень важная процедура, которая способствует обильному цветению, обеспечивает активный рост боковых побегов, омолаживает и поддерживает аккуратную форму куста.

Большинство разновидностей пеларгонии обрезают весной. Но есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать:

чтобы обеспечить обильное цветение королевской герани, обрезку нужно проводить сразу после окончания периода цветения (конец августа или начало сентября). Рекомендуется осуществлять процедуру в 2 этапа, с интервалом в 1,5 месяца. Осенью новые побеги прищипываются над 4-5 листом. Последнюю прищипку нужно провести не позже начала февраля;

ампельную пеларгонию обрезают осенью. При этом укорачиваются основные побеги до семи листочков, боковые срезаются. Молодые плети, идущие от корней, трогать не нужно. Если за зимний период цветок успел разрастись, процедуру повторяют. На протяжении всей весны проводится прищипка: удаляются верхушки новых побегов после пятой листовой пластины;

уход за тюльпановидной геранью в домашних условиях предполагает обрезку в конце зимы или начале весны. Удаляют слишком длинные или старые побеги, срезают увядшие соцветия. На каждой ветке должно остаться 5-6 почек.

Независимо от вида цветка, обрезка проводится стерильным ножом или ножницами. Для обработки срезов используется толченый активированный уголь.

Основные проблемы при выращивании

Пеларгония цветок неприхотливый, но регулярное нарушение правильного ухода чревато болезнями:

серая гниль. Характерными признаками является серый налет, мокнущие бурые пятна, отсутствие цветения. Чтобы спасти цветок нужно снизить влажность, удалить пораженные части и обработать «Фитоспорином»;

альтернариоз. Возникает из-за некачественной плотной почвы, чрезмерного увлажнения. Листовые пластины усыхают, на них появляются бурые пятна с серым отливом и налет. Чтобы устранить проблему необходимо удалить пораженные листья, проредить отростки, пересадить в благоприятный грунт, обработать фунгицидами;

отек. На листьях появляются пузырьки, заполненные жидкостью. Причина — избыток влаги, низкая температура земли и воздуха. Чтобы вылечить растение достаточно отрегулировать режим полива и создать комфортный микроклимат;

бактериальные болезни. Появляются пятна, часто они имеют форму треугольника. Цвет варьируется от желтого с темными прожилками, до коричнево-черного. Пораженные зоны сохнут, растение вянет. Спасти цветок поможет пересадка и фунгициды;

ржавчина. Появляются рыже-желтые зоны на листьях. Иногда, образуются подушечки, выделяющие споровый порошок при вскрытии. Заболевание распространяется очень быстро, цветок становится вялым, листья начинают осыпаться. На последней стадии происходит загнивание и почернение. Если запустить растение, вылечить его уже нельзя. На начальных этапах необходимо удалить пораженные части, перейти на нижний полив и обработать фунгицидами;

вертициллезное увядание. Герань желтеет, чернеет, увядают нижние листья, происходит загрубение сосудов в местах среза. Болезнь может спровоцировать плохая земля, отсутствие обрезки, пересыхание почвы. Спасти, увы, нельзя. Растение уничтожают;

опробковение. Проявляется бурыми наростами на внутренней стороне листьев. Чтобы спасти пеларгонию необходимо снизить влажность воздуха, обработать инсектицидами от вредителей, отрегулировать полив и внесение удобрений.

Если у герани желтеют листья, причина может крыться в неправильной подкормке. Не нужно удобрять почву чаще 1 раза в 2 недели.

Кроме этого, в грунте может быть избыток азотистых веществ. Нужно перейти на другое средство с повышенным содержанием калия и фосфора.

Не забывайте, что пеларгония может подвергнуться атаке вредителей:

грибные комарики вызывают загнивание стеблей;

трипсы деформируют новую листву, искривляют точки роста, провоцируют формирование пробковых наростов. Из-за них буреют края лепестков, появляются дырочки;

тля вызывает пожелтение листьев, на них появляются липкие выделения;

паутинный клещ можно определить по присутствию паутинки, желтых точек на пластинах и высохших участков;

разнокоготковые клещи замедляют рост верхних листьев и провоцируют появление бурой корки на черешках.

Чтобы избавиться от вредителей, растение нужно опрыскивать инсектицидами.

Выращивание герани в домашних условиях не такое сложное занятие, как может показаться, на первый взгляд. Она абсолютно неприхотлива и терпеливо перенесет, если вы забыли ее полить. Для полного счастья ей необходимо яркое освещение, отсутствие сквозняков, ежегодная обрезка и нечастое внесение удобрений. Если вы создадите для нее комфортные условия, в ответ, она порадует фееричным, неописуемо красивым цветением.