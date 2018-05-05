Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем «Росгосстрах жизни»

Хозяином «Росгосстрах жизни» Евгений Гинер назвал себя, выступая перед коллективом в четверг. Гендиректор компании Евгений Гуревич представил его сотрудникам как президента «РГС жизни», следует из записи выступления, сделанной одним из присутствовавших. Гинер рассказал сотрудникам, что год он президент компании и два — хозяин. Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил «Ведомостям» , что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни».

В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше — только у страховщика жизни Сбербанка

Маски сорваны

«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 г. Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 г. называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.

Хачатуров не ответил на вопрос, знал ли он, возглавляя «Росгосстрах», что владельцем «РГС жизни» стал Гинер. Связаться с Сангулией не удалось, как и с Гинером. Вопросы, отправленные ему в пресс-службу ПФК ЦСКА , остались без ответа. ЦБ не стал комментировать, стало ли признание Гинера сюрпризом для регулятора. Центробанк обязал страховщиков наряду с другими участниками финансового рынка раскрыть структуру собственников до 2 июля. Президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий не знал, что Гинер является хозяином «РГС жизни»: «У рынка такой информации не было».

«Не хотел, так сказать, портить ей [«РГС жизни»] резюме, так как я с Украины , и такое слово модное — комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», — объяснил Гинер сотрудникам, почему два года не признавался, что является хозяином компании.

Связи порваны

Пути «РГС жизни» и «Росгосстраха» разошлись в прошлом году. В конце 2016 г. Хачатуров договорился обменять убыточного страховщика на долю в банке «ФК Открытие» . Банк стал владельцем «Росгосстраха», но в августе 2017 г. ЦБ забрал обоих и еще ряд компаний, связанных с «ФК Открытие», в свой Фонд консолидации банковского сектора. «РГС жизнь» в сделку не вошла и в фонд не попала.

В декабре «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов и сразу обвинил бывших владельцев «Росгосстраха» в воровстве. «Росгосстрах» решил разорвать отношения с еще недавно сестринской компанией. В апреле «РГС жизни» пришлось срочно менять офис, куда вскоре пришли сотрудники ФСБ проводить следственные действия. Брат Хачатурова Сергей, бывший совладелец «Росгосстраха», обвинен в растрате и арестован.

«Росгосстрах» не хочет ассоциироваться с «РГС жизнью» и добивается, чтобы она сменила название.

Имя выбрано

Это будет сделано в ближайшее время. «У нас ребрендинг», — заявил Гинер сотрудникам, обратив их внимание на вывеску. На ней было написано: СК «Капитал лайф».

Компания с таким названием уже есть: это бывшее «Открытие страхование жизни», которую «РГС жизнь» в 2016 г. купила у холдинга, в который входил «ФК Открытие». Похожее имя может взять и «РГС жизнь» — сменить название на «Капитал лайф страхование жизни», говорит Гуревич. Решение о смене названия «РГС жизнь» примет тогда, когда посчитает нужным, утверждает Гуревич. «Но это не значит, что мы прямо сейчас побежим менять название. Мы называемся „РГС жизнь“ с момента основания и уже 14 лет законно пользуемся этим брендом», — добавляет он. Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет «РГС жизнь» получила от «Росгосстраха» 3 августа 2017 г., следует из реестров Роспатента

«Росгосстрах» не получал официального уведомления о планах «РГС жизни» сменить название, говорит его представитель, отмечая, что компания «продолжит отстаивать свои законные права» на бренд. В 2018 г. «Росгосстрах» хочет запустить своего страховщика жизни, сказано в его стратегии. Как будет называться компания, пока не решено, говорит он. «ФК Открытие» на запрос не ответил.