Ещё
В Казахстане разгромили мемориал участникам Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане разгромили мемориал участникам Великой Отечественной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В казахстанском Шымкенте вандалы уничтожили мемориал, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает TengriNews.
Разгромленный мемориал, установленный в память о сотрудниках свинцового завода, ушедших на фронт в годы войны, обнаружили их родственники, пришедшие в День победы почтить память погибших. Вандалы разбили памятные надписи и уничтожили Вечный огонь.
На мемориальных плитах были высечены 113 фамилий, а всего на фронт ушли около 400 сотрудников свинцового завода. Предприятие считается официально закрытым с декабря 2011 года, сейчас территория завода является частной, попасть на нее крайне сложно.
«Эта территория сейчас находится в частных руках и заложена в банке. Возможно, будет демонтаж этого мемориала. Сотрудники акимата Абайского района проведут с родными беседы и пояснят, что фамилии их родных увековечены на мемориале, который расположен в центре города в парке Абая. Почтить память погибших можно там», — объяснили в пресс-службе акимата (администрации) Шымкента.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы710
Доллару решили положить конец112
Известный музыкант найден мертвым21
Стал известен «высокий пост» для Кудрина54
Путин ответил Каннам и другие события дня35
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение