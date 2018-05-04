Кто на самом деле помог Гитлеру прийти к власти

Приход Гитлера к власти, а главное, последовавший за этим почти мгновенный экономический рост Германии и наращивание страной вооружения похожи на некое чудо.

Что было до Гитлера

В 1929 году Германия (как и некоторые другие державы Европы, и США ) пребывала в состоянии настоящего экономического коллапса. Это год начала Великой депрессии.

Инфляция в стране была такая, что работающим гражданам зарплату выплачивали практически ежедневно. Деньги почти ежечасно обесценивались. Сумму, отложенную на обеденный перекус, нужно было успеть потратить еще с утра, потому что после обеда на продукты ее уже не хватало. Население голодало. Страна была в катастрофическом положении.

Ни о какой армии даже речи не шло, потому что людям банально не на что было жить. Курс валют выглядел приблизительно так: 1 доллар = 3 млн дойчмарок (до войны это соотношение было таким: 1 доллар = 4 марки). В дополнение ко всему Германия согласно Версальскому договору выплачивала грабительские репарации странам-победительницам в Первой мировой.

Неожиданный экономический рост

В 1933-ем к власти приходит Гитлер с его «гениальной экономической реформой». Едва ли фюрер немецких национал-социалистов, служивший во время Первой мировой простым ефрейтором и окончивший школу с двойками-тройками, мог быть таким экономическим гением, чтобы за несколько лет поднять с колен целую страну.

В бюджете Германии, которая до его прихода к власти называлась Веймарской республикой, не было денег даже на элементарное, не то что на наращивание военной мощи. При этом Адольф Гитлер увеличил армию за несколько лет более чем в 40 раз: со ста тысяч в 1933 году — до 4,2 млн человек накануне войны.

Одновременно в Германии строились дороги, санатории, заводы, производившие вооружение и технику. На все это нужны были громадные деньги. Ни у национал-социалистической партии, ни у самого Гитлера таких денег не было. По официальной версии, его спонсировали немецкие промышленники. Однако откуда немецкие корпорации могли получить столько свободных денег за годы экономического упадка?

Стремительная политическая карьера никому не известного ефрейтора

Сам Гитлер до прихода к власти жил в Германии «на птичьих правах». Он был подданным Австрии и немецкого гражданства не имел. В любой момент его могли просто выслать из страны. Буквально за полгода до выборов глава национал-социалистов получает немецкое гражданство и принимает участие в этих самых выборах. Его партия приходит к власти при том, что даже не набрала во время голосования положенный 51%.

Еще одна интересная деталь: незадолго до выборов правительство изменило некоторые пункты закона, благодаря чему стало возможным провозглашение Адольфа Гитлера рейхсканцером Германии без пресловутой победы его партии на выборах. Некие могущественные и очень богатые спонсоры поддерживали фюрера не только огромными деньгами. Они еще и оказывали необходимое давление на крупных политических персон, от которых зависела его политическая победа.

Бывшая Веймарская республика в итоге превратилась в Третий Рейх. Гитлер почти сразу же издал декрет «О защите немецкого народа», провозгласил своей целью завоевание для немцев «нового жизненного пространства» и начал усиленно готовиться к войне.

Кому это было выгодно

К вопросу, кому был выгоден его приход к власти, очень показателен один эпизод, имевший место на Нюрнбергском процессе. Когда допрашивали Ялмара Шахта, бывшего президента немецкого Рейхсбанка, он обратился к американскому адвокату со словами: «Если вы (то есть США) хотите обвинить вооружавших нацистскую Германию промышленников, придется предъявить обвинение самим себе».

Накануне и в годы войны автозавод «Опель» производил только военную технику, а владела им « Дженерал Моторс ». Торговые операции с Германией вплоть до самого окончания войны вела еще одна американская компания — «ITT». Концерн «Форд» активно производил продукцию в оккупированной немцами Франции . «Форду» особенно покровительствовал лично сам Геринг. [С-BLOCK]

Даже «Кока-кола» открыла производство «Фанты» на территории нацистской Германии. Инвестировали в немецкую промышленность и многие другие американские промышленные «киты» («Крайслер», « Дженерал Электрик », «Стандарт Ойл» и др.) Финансирование сначала партии Гитлера, а затем и созданного им Третьего Рейха шло через швейцарские банки и британских посредников. Ярмал Шахт лично вел переговоры с американскими промышленниками в 1930-ом.