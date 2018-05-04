Инженер-мехатроник

Сегодня мы попытаемся разобраться, каким уровнем знаний должен обладать современный механик и где можно получить профессию инженера-мехатроника.

Из-за стремительного развития технологий и внедрения электроники во все сферы жизнедеятельности человека, список профессий сегодня регулярно и с большой скоростью пополняется новыми специальностями. При этом многие из профессий будущего не имеют аналогичных или родственных специальностей из списка профессий не так давно закончившегося двадцатого века. Механика — наука не новая. Да и специальность «инженер» хорошо известна не только нашим родителям, но и бабушкам/дедушкам. Однако в сочетании с электроникой, информатикой, оптикой, технологией новейших материалов и множеством других дисциплин и механика, и инженерия, которым под давлением обстоятельств пришлось объединиться, «зазвучали» совершенно по-новому. И сегодня мы попытаемся разобраться, каким уровнем знаний должен обладать современный механик и где можно получить профессию инженера-мехатроника.

Кто такой инженер-мехатроник? Инженер-мехатроник — специалист, создающий программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами, которое осуществляется с помощью компьютера и микросхем, встроенных в механические приборы. В случае остановки автоматизированных систем представитель этой профессии должен уметь находить неисправности и устранять их. Мехатроники также занимаются проектированием и сборкой автоматизированных систем.

Кстати, термин мехатроника возник в результате слияния двух слов: «механика» (от латинского mēchanicus — умелый) и «техника» (от древнегреческого τεχνική — искусный). Однако этот термин имеет более широкий смысл, чем заложенное в нем значение отдельных слов. А все потому, что в область знаний, которые охватывает мехатроника, включены и информатика, и оптика, и биология, и технология материалов.

Подчеркнем, что специальность инженер-мехатроник требует обширных знаний и умений:

Знание механики, автоматики, электричества, информатики; Умение составлять схемы и читать их, знать основные узлы и принцип их работы; Знание рабочих инструментов, измерительного оборудования, принципов их работы, владение навыками их использования и обслуживания; Знание прикладных программ обеспечения и уверенное владение знаниями технической документации.

В обязанности инженера-мехатроника входит:

Осуществление эксплуатации автоматизированных систем; Сборка/демонтаж, переустановка и запуск оборудования; Ремонт, наладка, профилактика автоматизированных модулей, систем и комплексов.

Кроме основных обязанностей инженер-мехатроник должен осуществлять руководство вверенным ему коллективом и проводить инструктаж по технике безопасности. Специалист по мехатронике должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, поскольку непрерывное развитие технологий требует быть постоянно в курсе появления новых, более современных программ.

Какими личностными качествами должен обладать инженер-мехатроник? Кроме уверенных и системных знаний в области высоких технологий инженер-мехатроник должен обладать такими личностными качествами, как:

развитое пространственное воображение; способности к анализу и обобщению; логическое и системное мышление.

Кроме этих качеств специалисту понадобится умение слаженно работать в коллективе, а значит, пригодятся коммуникативные способности. Так как инженер-мехатроник выполняет достаточно сложную работу, от которой зависит безопасность и работоспособность автоматизированных систем, а также жизнь и здоровье людей, он должен обладать чувством ответственности. Ну и самое главное, невозможно стать настоящим профессионалом своего дела без интереса к технике, любви к своей профессии и осознания ее значимости и пользы. Преимущества профессии инженер-мехатроник Профессия открывает перед специалистами большие перспективы. В первую очередь, это касается возможности работать на технологических предприятиях по многим направлениям. Инженер-мехатроник может утроиться на должность робототехника или кибернетика, конструктора или инженера, специалиста в сфере IT-технологий или системного программиста, и в зависимости от масштабов предприятия и квалификации стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Пожалуй, к самым большим преимуществам профессии относится материальное вознаграждение. Сотрудники исследовательских центров, а также специалисты, работающие в военной и космической сфере, получают достаточно высокие гонорары. В целом же диапазон зарплат инженеров-мехатроников колеблется в пределах от 30 тысяч рублей до 300-400 тысяч. При желании специалисты с большим опытом могут найти себе работу за рубежом. Сегодня инженеры-мехатроники высоко ценятся во многих развитых странах, поэтому это хорошая возможность увидеть мир.

Недостатки профессии инженер-мехатроник Учитывая сложность профессии и дефицит специалистов в области мехатроники, можно отметить, что одним из серьезных недостатков профессии является как раз дефицит квалифицированных кадров. Естественно, это зачастую становится причиной напряженного рабочего графика и работы во внеурочное время в случае возникновения неполадок. "Авральный" режим работы, в свою очередь, нарушает нормальный ритм жизни, что негативно сказывается на состоянии здоровья. Нужно также понимать что, в зависимости от отрасли и места работы, специалисту по автоматизированным системам часто приходится работать в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни и здоровья. Где можно получить профессию инженер-мехатроник? Обучение этой профессии требует много сил и большого желания. Если осознание того, что профессия инженер-мехатроник — это ваше призвание, появилось еще в старших классах школы, то освоение профессии можно начать со средне-профессионального образования. По окончанию учебного заведения выпускнику присваивается квалификация «Мехатроник». При желании можно сразу после школы устроить на работу учеником/помощником инженера-мехатроника и сразу же на практике учиться монтировать и демонтировать мехатронные системы, а также диагностировать и ремонтировать технологические комплексы. Чтобы научиться проектировать автоматическое оборудование, необходимо получить высшее образование. Данная специальность представлена во многих ВУЗах страны, лучшими из которых сегодня считаются: