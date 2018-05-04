Самые героические девушки Красной армии

В годы Великой Отечественной Войны в боях за освобождение своей Родины и Европы от фашистских оккупантов отличались не только мужчины. Немалый вклад в общее дело Победы внесли и прекрасные защитницы Родины — девушки, наравне с мужчинами сражавшиеся в небе и на земле.

Вопреки устоявшимся стереотипам, девушки были не только санитарками или связистами. Наравне с мужчинами они командовали танками, были снайперами, летчиками, артиллеристами. [С-BLOCK]

«Ночные ведьмы»

Надежда Попова — заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

Герой Советского Союза Надежда Васильевна Попова родилась 17 декабря 1921 года в Орловской области . После окончания школы Надежда поступила в аэроклуб, а после осталась учиться в нем на инструктора. Затем, закончив Херсонскую авиационную школу ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), поступила в Донецкое военное авиационное училище.

Беларуси и Начало войны Надежда встретила в Узбекистане , куда ее эвакуировали вместе со всем училищем. Оттуда Попова писала рапорты об отправке ее на фронт, куда она попала в 1942 году, устроившись в женскую авиачасть под командованием Героя советского Союза Марии Расковой. В составе 588-го бомбардировочного ночного женского авиационного полка Попова вылетала на бомбардировщике По-2 на разведку и многочисленные боевые задания в районе Ростовской области , Северного Кавказа, Кубани, Украины Польши . Мастерски уходящих от прожекторов и зениток девушек, пилотирующих бомбардировщики, немцы прозвали «Ночными ведьмами».

Надежда Попова совершила 852 боевых вылета. В 1945 году ей присвоили звание Героя Советского союза. Скончалась Надежда Васильевна в Москве в 2013 году.

Раиса Аронова, старший летчик 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка, еще одна представительница «Ночных ведьм».

Родившаяся в 1920 году в Саратове , девушка окончила школу и отучилась в аэроклубе. Поступив в 1940 году в Московский авиационный институт , уже на следующий год она отправилась в ряды Советской Армии, попутно доучиваясь в военной школе летчиков города Энгельс

В составе 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии Раиса Ермолаевна сражалась с противником на территории Украины, Беларуси, Северного Кавказа, Польши и Германии . Всего совершила 941 боевой вылет, за что награждена множеством медалей, орденом Ленина и званием Героя Советского Союза. В 1985 году Раиса Аронова скончалась в Москве. [С-BLOCK]

«Леди Смерть»

Людмила Михайловна Павличенко признана самой успешной женщиной-снайпером с мировой истории. На счету «Леди Смерть», как прозвали ее американские журналисты, 309 уничтоженных солдат и офицеров врага.

Родившаяся в украинском городе Белая Церковь Людмила Павличенко ушла на фронт в первые дни войны. Закончившая курсы снайпера девушка попала в 25-ю им. В. И. Чапаева ордена Ленина стрелковую дивизию РККА, обороняла Одессу и Севастополь

Большую часть зарубок на прикладе своей снайперской винтовки Людмила поставила в первые месяцы войны — 179 немецких и румынских солдат пали от прицельного огня девушки под Одессой. К середине 1942 года их было уже 309.

Получив в 1942 году ранение, Павличенко была эвакуирована с передовой, а после была направлена в США в составе делегации советской молодежи, где она познакомилась с Элеонорой Рузвельт

К сожалению, несмотря на победы на боевом фронте, у самой известной девушки-снайпера не сложилось на фронте личном. Своего жениха, младшего лейтенанта Киценко, с которым они служили в одной стрелковой роте и вместе же выходили на боевые задания, Людмила вынесла с поля боя на собственных плечах. Тяжело раненый напарник был смертельно ранен вражеским минометным огнем.

Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко скончалась в 1974 году в Москве. [С-BLOCK]

Экипаж машины боевой

Единственная женщина, занимавшая должность заместителя командира танкового батальона, Александра Григорьевна Самусенко, начала свою службу в РККА еще в 1935 году.

Родившаяся в 1922 году в белорусской деревне Кирово девушка прошла две войны: советско-финскую и Великую Отечественную. Попав в 1941 году на фронт пехотинцем, Александра поступила и успешно окончила танковое училище.

Александра Самусенко сражалась на Брянском, Западном и Воронежском фронтах. Принимала участие в Курской битве, дослужилась до звания гвардии капитана, в составе 1-й гвардейской танковой бригады принимала участие в Львоско-Сандомирской операции, в ходе которой войска нацистской Германии и Венгрии были выбиты с территории Украины и Юго-Восточной Польши и потеряли до 70 процентов своего состава и 8 дивизий.

Кстати, именно в расположение её батальона в январе 1945 года вышел бежавший из плена Джозеф Байерли — единственный американец, который принимал участие во Второй мировой войне и на стороне американской армии и в рядах Красной армии. Он около месяца провоевал с частью, поскольку та была оснащена танками «Шерман».

Александра Григорьевна не дождалась окончания войны. В марте 1943 года она скончалась в польской деревне Цюльцефитц от смертельной раны.