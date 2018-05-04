В Московской области идет проверка управляющих компаний

Жители некоторых районов недовольны работой коммунальщиков. Претензии к содержанию дворов, ремонту подъездов и вывозу мусора. Инспекции во главе с представителями областного правительства и территориальных ведомств ‐ мера действенная.

Как только коммунальщикам начинают угрожать штрафами и отзывом лицензии — ресурсы на устранение недочетов у последних сразу же находятся. Сегодня управу на управу искали в Ногинске

Этот подъезд отремонтировали совсем недавно, но из всего списка заявленных работ покрасили только стены и побелили потолки. Хотя на бумаге — подъезд сдан полностью. Жильцы сразу же заподозрили неладное. Детская площадка в этом же дворе так же оставляет желать лучшего. Все игровые комплексы — установлены еще в прошлом веке. Здесь абсолютно не соблюдаются элементарные нормы безопасности для детей. Но даже на более современных площадках не убирают мусор и не следят за игровыми элементами. В управляющей компании уверяют, что вся эта грязь в подъездах и на дворовых территориях — явление временное.

Комиссия проинспектировала площадки для сбора бытового мусора. Еще неделю назад Ногинск утопал в отходах. Сейчас вроде дело пошло на лад. Единственная претензия — нехватка мусорных контейнеров и самих контейнерных площадок.

Для меня сегодня самое главное, что мы справились с той бедой, которая у нас наступила 27 числа. Она была на особом контроле и у меня, и у правительства. Это комплекс был проблем: и смена мусоровывозящей компании, и то, что на Тимоховском полигоне очереди, скопление автомобилей. Сегодня мы стабилизировали ситуацию и это подтвердили мои коллеги

В Ногинском районе контроль за состоянием благоустройства будут осуществлять областные министерства и ведомства. Их полномочий достаточно для того, чтобы применить санкции к недобросовестным управляющим компаниям. Это штрафы и предписания, вплоть до лишения лицензий.

Сегодня надо наводить порядки. Сегодня надо делать подъезды, сегодня надо следить за теми детскими площадками, которые в ненадлежащем состоянии. Далеко до лидирующих позиций еще Ногинскому муниципальному району, но у них есть стремление. И я уверен, что благодаря контролю Госжилинспекции, Госадмтехнадзора мы сможем этот вопрос с мертвой точки и с такого низкого места сдвинуть