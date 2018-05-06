Памятник Карлу Марксу в Трире шокировал некоторых немцев

В честь 200-летия Карла Маркса Пекин подарил городу Трир, где родился и вырос великий мыслитель, статую Маркса, и это вызвало жесткую дискуссию. Стоит ли устанавливать такой памятник на западе Германии , где Маркса многие считают ответственным за коммунизм и страшные страницы истории.

Мария Волкова корреспондент Business FM «Вчера в городе Трир, где Карл Маркс родился и вырос, прошла церемония открытия памятника, который подарили городу китайцы. Это сделала официальная делегация из КНР , и сам этот памятник вызвал много шума, много споров. Буквально вчера при открытии этого памятника прошли демонстрации небольшие в городе из сторонников Карла Маркса и противников. Китайский скульптор, когда два года назад приезжал в город Трир, смотреть какой бы памятник он мог бы сделать, он так впечатлялся, что решил сделать Карла Маркса шагающим по городу. Уже известно, что так выглядит эта бронзовая скульптура. Она была завернута в любимый цвет Карла Маркса — красный. Вообще, его юбилей, 200-летие в Германии стал таким неким триггером, запустил дискуссию о том, кто такой Карл Маркс, что это вообще за фигура. Конечно, здесь совершенно разные мнения о нем, потому что здесь есть огромная доля немцев, которые считают, что он вообще ответственен за то, что случилось в истории, потому что, возможно, если бы не было Карла Маркса, не было марксизма, ленинизма, не было бы революций и Второй мировой войны, и вообще совершенно все по-другому в истории сложилось. То, что этот памятник в городе открылся, отчасти это было для некоторых немцев шоком вообще, что памятник Карлу Марксу поставят в Западной Германии. В городе Трир два года почти шла дискуссия о том, ставить его или нет. В парламенте было голосование. Две трети депутатов в итоге проголосовали „за“. В Трир всегда приезжает очень много китайцев. Здесь, как пишут в прессе, очень побоялись, что, если все-таки они дадут отказ китайской стороне устанавливать этот памятник, то китайцы отвернутся от города, перестанут приезжать, не будет такого паломничества китайских туристов, как сейчас».

Помимо памятника, в родном городе Маркса также работает тематический светофор. Вместо обезличенного человечка можно увидеть Карла Маркса, разводящего руки на красном сигнале и шагающего с книгой «Капитал» — на зеленом.