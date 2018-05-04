Книга «Малая земля»: кто на самом деле написал её вместо Брежнева 

Во времена Советского Союза по стране ходило немало анекдотов, в которых Леонид Ильич интересуется у своих референтов, о чем говорится в книге «Малая земля», которую официально он же сам и написал. Сегодня уже не вызывает сомнение тот факт, что книга написана другими людьми. История даже приоткрыла имя одного из числа нескольких публицистов, работавших «литературными неграми» у Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Солдат, но не писатель
Если внимательно посмотреть на библиографию Леонида Ильича, то окажется, что его перу принадлежит не одно, а три литературных произведения: «Возрождение», «Малая земля» и «Целина». При этом сложно себе представить, что человек, который и речи-то говорил исключительно по бумажке, сумел самостоятельно создать три достаточно не плохих литературных произведения. Да, и время у него на это, по большому счету не было, нужно было управлять огромным государством. В то же время хорошо известно, что Л. И. Брежнев безумно любил ордена и различные почести. Не удивительно, что он с завистью смотрел на внушительное литературное наследие В. И. Ленина и И. В. Сталина, каждое из которых составляло по нескольку десятков томов. При этом после Леонида Ильича остался лишь миниатюрный четырехтомник с его по большому счету поздравительными речами по случаю советских праздников. Разумеется, Л. И. Брежневу тоже хотелось, хоть как-то выделиться на литературном поприще. Расторопные референты подсказали идею создания трех художественных книг. Возник вопрос, кто их будет писать на самом деле. Наиболее подробное исследование относительно истинных авторов книг Л. И. Брежнева провел историк Рой Медведев. Он даже организовал по этому поводу специальную пресс-конференцию.
Журналисты, ставшие писателями
Рассказывая об авторах книг, которые вместо Л. И. Брежнева создали «Малую землю» и остальные два произведения, стоит непременно отметить, что нельзя ни в коем случае принижать военные заслуги Леонида Ильича, проявленные им во время боев за Малую землю. Не секрет, что однажды взрывом снаряда его даже выкинула с борта катера. Бесчувственного будущего Генерального Секретаря ЦК КПСС, спасли его сослуживцы. При этом стоит отметить, что Л. И. Брежнев имел несколько настоящих боевых наград. Генерала он получил в 1944 году во время освобождения Украины, и даже участвовал в Параде Победы в Москве. Леонид Ильич действительно прошел всю войну, не запятнав честь офицера. Тот же факт, что его книга была написана другими людьми, по воспоминаниям, говорит лишь о том, что он плохо владел пером. Подобным образом в наши дни поступают многие известные люди. Тем не менее, точный по фамильный список настоящих авторов «Малой земли» не известен до сих пор. [С-BLOCK] Исследователи, включая Роя Медведева, утверждают только то, что это были не писатели, а несколько популярных газетных журналистов тех лет. Это не удивительно. Нужно было создать не столько хороший исторический роман, сколько строго выверенное литературное произведение, выдвигающее на главную роль в освобождении Малой Земли Л. И. Брежнева. Доподлинно известно только то, что одним из авторов книги был сотрудник «Известий» А. Б. Аграновский. Об этом известный журналист в кулуарах газетных издательств говорил лично. Остальные молчали. Очевидно крупный гонорар, бытовые привилегии и страх возможного преследования КГБ, не позволили им рассказать о своем участии в написании «Малой земли» и остальных книг Л. И. Брежнева. При этом стоит отметить, что наряду с книгой, вышедшей из-под пера Леонида Ильича и группы авторов, в те же годы была издана повесть «Малая земля» другого популярного военного писателя Георгия Соколова, которую поклонники военной беллетристики восприняли значительно лучше.