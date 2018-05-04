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Полицейские открыли мотосезон
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Полицейские открыли мотосезон 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С наступлением тепла мотоциклисты все чаще стали появляться на дорогах города. Следить за ними будет специальное подразделение ГИБДД города Москвы. Корреспондент «ВМ» 4 мая побывал на открытии мотосезона.
Резвые байки, проходимые квадроциклы. Более 70 инспекторов ждут момента заступления на боевое дежурство. В их распоряжении мощные комфортные мотоциклы, которые обладают всеми необходимыми качествами для обеспечения порядка на дорогах города.
— Насколько я знаю, в Америке на тех мотоциклах, которые есть в нашем распоряжении, ездят только офицеры высшего звена, — рассказал капитан полиции Михаил Овчеренко. — За счет удобной посадки и эргономики на нем можно ездить 12-14 часов. Раньше нарушителей со стороны мотоциклистов было больше, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
Торжественные речи позади. Пора продемонстрировать свои умения зрителям. Участники пилотажной группы водительского мастерства «Каскад» виртуозно управляют своими мотоциклами. Проходят «змейку», ставят байк на одно колесо. Вот и фантастический номер — один из сотрудников жонглирует мячами, стоя на мотоцикле. Зрители в спешке достают смартфоны, чтобы успеть запечатлеть виртуозно исполненные трюки.
Развлечения развлечениями, но и о службе забывать нельзя. После показательных выступлений Виктор Коваленко отдал приказ заступить на боевое дежурство.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта:
— Мы достигли серьезных показателей по снижению аварийности. Теперь они находятся на уровне европейских городов. Мэр Москвы поставил перед нами задачу сделать Москву не только самым безопасным в России, которым она сейчас и является, а одним из самых безопасных в мире в плане дорожного движения. И мы с сотрудниками полиции решаем и будем решать ее каждый день.
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