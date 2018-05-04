Какие святые помогают в материальных нуждах

Русские люди часто просили и просят Божьей помощи, обращаясь через иконы к различным святым за заступничеством. У каждого страждущего своя просьба, и адресована она тому святому, который и при жизни помогал именно в том, о чем его ныне молят верующие. За деньгами, хорошей работой, обретением жилья и удачи в своих молитвах россияне обращаются всего к нескольким иконам, и некоторые из них присутствуют далеко не во всех храмах.

Святой Спиридон Тримифунтский

При жизни этот святой был избран епископом кипрского города Тримифунта и прославился тем, что молился о бедных и страждущих. Говорили, что во время всех сильных засух на Кипре только благодаря молитвам священника Спиридона знойные дни заканчивались и начинались дожди, крестьяне могли собрать урожай и не впасть в нищету и голод. Своей молитвой и властью епископ наказывал немилосердных и жадных торговцев хлебом, вином и рыбой, спасая бедных киприотов от кабалы и смерти.

Ходит молва, что после канонизации святого верующие, обращавшиеся за помощью к его иконам и мощам, получали спасение в виде желанной работы или другого улучшения финансового положения. И что и сегодня святой Спиридон не оставляет просьбы христиан без внимания. Говорят, будто бедные, обездоленные россияне, лишившиеся жилья или попавшие в финансовую кабалу, после молитвенных просьб к нему успешно разрешали свои проблемы. Но вот в московских церквях, например, иконы святого Спиридона Тримифунтского — большая редкость. К его образу с частью мощей в столице можно прикоснуться только в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и в Покровской церкви Данилова монастыря.

Иоанн, прозванный в народе Милостивым, тоже был родом с Кипра, родился в знатной семье и изначально не был священником. Но после смерти жены и детей он стал заботиться о нищих, и вскоре по желанию народа был избран патриархом Александрии Египетской. Иоанн провел перепись всех бродяг в городе и назначил им жалование из своего имущества. Патриарх не отказывал никому из просящих, будь то крестьянин или купец; он давал деньги всем, выкупал пленных и в своем доме устроил приют для всех обездоленных.

После канонизации Иоанна Милостивого к его иконам и мощам стали обращаться те, кто лишился крова, у кого имелись материальные трудности и происходили банкротства. Говорят, будто как и при жизни святой не отказывает никому и до сих пор помогает с Божьей помощью. Но в Москве к иконе Святителя Иоанна Милостивого можно обратиться разве только в церкви Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище и, возможно, еще в каких-нибудь храмах подмосковных монастырей.

Николай Чудотворец — один из самых любимых святых верующих россиян. Византийский архиепископ Мир Ликийский ныне почитается как чудотворец, потому что не раз чудом спасал обездоленных и является покровителем путешественников, заключенных и сирот. Известно, что при жизни в просьбах он помогал всем, невзирая на их благосостояние. Будучи рожденным в богатой семье и унаследовав деньги умерших родителей, святой раздал все свое имущество бедным. Ныне к его иконам обращаются страждущие с разными просьбами, но с надеждой на чудо — появление и сохранение денег в опасных предприятиях, обретение высокооплачиваемой работы и просто крыши над головой. Образы Николая Чудотворца есть в каждом российском православном храме, а вот к частичке его мощей можно прикоснуться только в церкви святого Николая на Трех Горах близ Ваганьково, в храме Вознесения Господнего, в Свято-Даниловском монастыре и в подмосковном Николо-Угрешском монастыре.

Матрона Московская

Эту святую канонизировали чуть менее 20 лет назад, но вот уже с десяток лет к ее мощам и иконе каждый день приходят поклониться тысячи человек. Считается, будто молитвами святой Матроне Московской уже спаслось огромное количество верующих и невоцерковленных россиян, а чудеса и исцеления, благодаря ее милости, происходят каждый день.

Родившись слепой, уже с 8 лет Матрона мольбами к Господу, как утверждают, исцеляла больных и предсказывала грядущие события, давала советы. И хотя к ней, в основном, все обращаются в стремлении обрести здоровье и детей, существует специальная молитва Матроне Московской о помощи в денежных вопросах. Все, кто не может прокормить свою семью, ходит на работу как на каторгу за копейки, вообще не в состоянии найти себе применение или вынуждены постоянно жить в долг, просят помощи у Матроны и, говорят, обретают ее. К иконе святой и ее мощам можно приложиться в Покровском храме Покровского монастыря, а также в других московских церквях и подмосковных обителях. Господь говорил своим ученикам: «…Просите, и дано будет вам…». И это относится ко всем людям.