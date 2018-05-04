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Красавицы-дочери Хулио Иглесиаса стремительно завоевывают популярность в Сети
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Красавицы-дочери Хулио Иглесиаса стремительно завоевывают популярность в Сети 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В отношениях с моделью голландского происхождения Мирандой Рейнсбургер у Хулио Иглесиаса родилось четверо детей: два сына и две дочери-близняшки Кристина и Виктория. Сейчас 17-летний девушки сосредоточены на учебы, однако в будущем они хотели бы пойти пол стопам своей матери-манекенщицы.
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Кристина и Виктория уже делают первые шаги для осуществления своих мечт, не так давно они вместе снялись для обложки журнала Hola. Съемка получилась завораживающей и чувственной — от кареглазых красоток не оторвать глаз. Восхищаются близняшками и пользователи соцсети, пророча девушкам большое будущее и славу ныне чрезвычайно востребованных Кайи Гербер (дочь Синди Кроуфорд, прим. ред.) и Джиджи Хадид.
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Напомним, что в декабре прошлого года отцом стал и Энрике Иглесиас. В гражданском браке с Анной Курниковой у него родилось двое детей-близнецов. Выбирая между музыкой и спортом, в качестве будущей профессии для своих наследников, Иглесиас предпочитает второе. В подтверждение этому на странице в Instagram певец опубликовал забавное фото с сыном и дочерью, где вместе с малышами смотрит футбол.
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