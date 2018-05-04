Ученые нашли способ изучать историю с помощью кала. Как такое возможно?

Исследование отдаленных по времени эпох все чаще опираются на ДНК‐тесты. В этот раз ученые узнали много нового о жизни средневековых европейцев, изучив древний кал. Подробности — в материале «360».

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Наша эпоха настоящий подарок для исследователя — даже глобальная катастрофа не способна уничтожить миллиарды носителей информации, которая представлена в любом виде от текста и фотографий до видео и голограмм.

Проблемой для будущих историков будет не отсутствие данных, а их чрезмерный объем. Ближайшие два века человеческой истории словно освещены яркой лампой, в свете которой видны мельчайшие детали обстановки.

Но стоит выйти из круга и возникает проблема — каких-то 200-250 лет назад единственным способом сохранить знание были чернила и бумага. Чем дальше мы углубляемся во тьму истории, тем меньше письменных источников. В какой-то момент оригиналы вовсе исчезают и события тысячелетней давности приходится изучать по каким-то отрывкам, туманным отсылкам в хрониках и поздним интерпретациям.

Важным подспорьем для ученых стал радиоуглеродный анализ и другие передовые научные методики, позволяющие изучать старые предметы и если не заставить их говорить, то по крайней мере дать хоть какие-то новые данные о заре человеческой цивилизации. Огромным прорывом стали ДНК-тесты — оказывается, с их помощью можно не только находить преступников и определять отцовство, но и заглянуть в прошлое.

Но кто мог представить, что источник древнего ДНК будет настолько непригляден?

«Ты — то, что ты ешь»

Отхожие места оказались настоящей сокровищницей для датских ученых, пишет журнал Smithsonian.

Команда исследователей посетила восемь археологических раскопок и взяла пробы земли и фекалий из древних туалетов. Изучение образцов помогло выявить яйца паразитических червей, хранящиеся сотни лет. Их ДНК, а также другие элементы фекалий, вроде остатков растений и животных были использованы в новой научной работе. Ее цель — описать образ жизни и быт давно умерших людей.

Ученые исследовали фекалии, в том числе, добытые в древнем форте на территории Бахрейна , старой гавани Копенгагена и на раскопках в Нидерландах Литве . Старейший образец из Бахрейна датируется 500 годом до н. э., а самые свежие отходы оказались голландскими — им «всего» около трехсот лет. Большинство проб относятся к Европе и эпохе Средневековья.

Все взятые образцы объединяет наличие яиц паразитических червей от глистов до власоглава. Это указывает на крайне низкие стандарты гигиены, общие для всех древних жителей Земли. Люди жили в непосредственной близости от овец, лошадей, крыс — их фекалии смешивались в одних сточных ямах, воняли и становились источником заражения самыми разными болезнями.

Главным способом приготовления еды был открытый огонь, поэтому даже богачи, не говоря уже о бедных горожанах, зачастую питались недожаренным, часто сырым мясом и рыбой, поглощая вместе едой все возможные виды паразитов.

Источник фото: Wikipedia / Emil Doepler

Гречка викингов

ДНК поглощенных сотни лет назад червей позволяет представить чем питались выходцы из разных регионов, цитирует радио NPR одного из исследователей Мартина Се.

Так северные европейцы сидели на рыбной диете и охотились даже на второе по величине животное на планете — кита-финвала. Они также ели много сельди, трески и свинины, а вот говядина, видимо, была деликатесом и готовилась реже. Зато обычным блюдами на столе средневековых датчан была современные «деликатесы» вроде мяса косули или зайца.

Гречневая каша считается одним из символов русской кухни, но скандинавы, оказывается, тоже не могли отказать себе в удовольствии приготовить блюдо из этой крупы. Капуста и гречневая крупа — вот главные растительные продукты Дании с 1018 по 1400 годы, отмечает сайт Inverse со ссылкой на данные исследования. «Десертом викингов» были плоды вишни и груши.

С россиянами древних датчан роднит и другая пищевая привычка — они любили выпить пива. А вот на территории современных Нидерландов чаще пили вино — в местных фекалиях образцы хмеля встречаются реже.

Секреты с душком

Изучение старинных экскрементов — это не первый раз, когда ученые узнают новое о человеке и его истории, отказавшись от брезгливости и исследуя самые неприглядные стороны жизнедеятельности.

К примеру, биологи работали с ДНК вшей и гнид, чтобы установить время появления первой одежды, писал веб-ресурс Live Science. Оказывается, люди начали одеваться около 170 тысяч лет назад.

Особенность новой научной работы в том, что она позволяет еще глубже изучить прошлое и понять не только как питались и жили наши предки, но в каких местах бывали. Одним из самых неожиданных результатов исследования, который еще предстоит проанализировать, стало родство разных видов паразитов.

Ученые сравнили ДНК власоглава из разных стран и установили, что черви из средневековый северной Европы ближе связаны с современными паразитами из Уганды , чем со своими «родственниками» из Китая

Возможно, хозяева паразитов из таких далеких стран как Дания и Уганда находились в одном и том же месте. Такая информация станет ценным подспорьем для историков, пытающихся разобраться в каких краях бывали и торговали жители средневековой Европы.