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Недостатки, выявленные во время проверки дворов, отремонтированных в прошлом сезоне, устранят подрядчики
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Недостатки, выявленные во время проверки дворов, отремонтированных в прошлом сезоне, устранят подрядчики 

Вологда.рф 23 минуты назад
Качество «переживших» зиму дворов проверяют депутаты Вологодской городской Думы, Законодательного Собрания, представители управляющих компаний, подрядчиков и активные жители домов. Сегодня ревизоры посетили дворы в центральной части города.
Так, жители дома на Советском проспекте, 22, указали комиссии на недостатки. Их подрядчик пообещал устранить в рамках гарантийных обязательств.
«Отмостка дома в некоторых местах ниже уровня асфальта. Это было отражено в акте при приемке. И сейчас мы строителям про этот недочет напомнили, они пообещали все устранить. В целом, ремонтом двора мы были довольны и в том году, когда работы были выполнены. Его состояние хорошее и сейчас, после зимы. Самое главное, что у нас во дворе теперь чисто», — прокомментировала житель дома Елена Башкирова.
В целом, проект призван не только провести работы по благоустройству, но и, как отметил депутат Вологодской городской Думы Юрий Маркевич, помогает выстраивать отношения с населением.
«Благодаря этой системной работе жители и сами становятся более активными, чувствуют свою личную ответственность за свои территории», — пояснил Юрий Маркевич.
Этим летом предстоит отремонтировать еще 60 дворов в рамках федерального проекта «Городская среда». Всего в пятилетний план ремонта вошли 396 дворовых территорий Вологды. Также до 2022 года обновятся 25 общественных пространств, 5 из них — уже 2018 году.
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