Кто такой Вениамин Яковлев и что он увидел в Екатеринбурге

В присутствии высокопоставленных персон Яковлев побывал в детской горбольнице № 15, где выслушал жалобы родителей госпитализированных детей. Женщины жаловались на плохие бытовые условия — жару, дурной запах из туалета и отсутствие ремонта. Также советнику президента показали незаконную парковку на газоне около дома № 95 на улице Бакинских Комиссаров.

МИД РФ и Есть большая вероятность, что все проблемы, на которые жаловались советнику президента будут решены в кратчайшие сроки. Дело в том, что Вениамин Яковлев является не только носителем формального статуса советника главы государства, но и одним из самых уважаемых людей в юридическом сообществе России . Он выпускник Свердловского юридического института по специальности «правоведение», который окончил в 1953 году, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук . С 1989 по 1991 год — министр юстиции СССР, с 1990 по 1991 год был Главным государственным арбитром СССР и Председателем Высшего Арбитражного Суда СССР. Эту же должность занимал уже в Российской Федерации вплоть до 2005 года, после чего стал советником президента России. Будучи заведующим кафедрами в МГИМО РАНХИГС при Президенте РФ Яковлев считается одним из основоположником системы российского права.

В Екатеринбурге у Вениамина Яковлева живет дочь и внуки.