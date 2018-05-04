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Кто такой Вениамин Яковлев и что он увидел в Екатеринбурге
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Кто такой Вениамин Яковлев и что он увидел в Екатеринбурге 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург прибыл советник президента России Вениамин Яковлев. Он вместе с замгубернатора Свердловской области Сергеем Зыряновым, прокурором региона Сергеем Охлопковым, главой областного Минздрава Андреем Цветковым совместно с другими чиновниками посетил учреждения, на которые в приемную президента России жаловались жители города.
В присутствии высокопоставленных персон Яковлев побывал в детской горбольнице № 15, где выслушал жалобы родителей госпитализированных детей. Женщины жаловались на плохие бытовые условия — жару, дурной запах из туалета и отсутствие ремонта. Также советнику президента показали незаконную парковку на газоне около дома № 95 на улице Бакинских Комиссаров.
Есть большая вероятность, что все проблемы, на которые жаловались советнику президента будут решены в кратчайшие сроки. Дело в том, что Вениамин Яковлев является не только носителем формального статуса советника главы государства, но и одним из самых уважаемых людей в юридическом сообществе России. Он выпускник Свердловского юридического института по специальности «правоведение», который окончил в 1953 году, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. С 1989 по 1991 год — министр юстиции СССР, с 1990 по 1991 год был Главным государственным арбитром СССР и Председателем Высшего Арбитражного Суда СССР. Эту же должность занимал уже в Российской Федерации вплоть до 2005 года, после чего стал советником президента России. Будучи заведующим кафедрами в МГИМО МИД РФ и РАНХИГС при Президенте РФ Яковлев считается одним из основоположником системы российского права.
В Екатеринбурге у Вениамина Яковлева живет дочь и внуки.
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