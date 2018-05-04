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В США хотят увязать «открытое небо» с «вмешательством РФ»
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В США хотят увязать «открытое небо» с «вмешательством РФ» 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пентагон не получит денег на выполнение договора «Открытое небо» до тех пор, пока Москва не выдаст всех подозреваемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года. С таким предложением выступил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Мэк Торнберри. Он уже составил проект поправки к оборонному бюджету на 2019 год. Однако обсуждение этого документа завершится не раньше осени, пишет агентство ТАСС.
В январе 2017 года официальный представитель Министерства иностранных РФ дел Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена пойти на ряд ограничений договора «Открытое небо». Она пояснила, что теперь специалисты из США не смогут ночевать на трех аэродромах. Кроме того, с 2018 года отменены несколько двусторонних соглашений, которые облегчали выполнение соглашения. Это сделано потому, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора «Открытое небо».
Договор об «Открытом небе» был подписан в Хельсинки в 1992 году. К нему присоединились 23 государства. Страны-участники могут летать над территориями друг друга и наблюдать за вооруженными силами.
В России этим занимается специальные самолет — Ту-214. Он оснащен тремя видеокамерами и таким же количеством фотоаппаратов. Но качество их съемки ограничено: разрешение не более 30 сантиметров.
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