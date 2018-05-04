В Выборгском районе проинспектировали строительство путепроводов

В 4 мая 2018 года Выборгский район посетил председатель регионального дорожного комитета Юрий Запалатский . Он проинспектировал ход текущих работ, дал ряд поручений подрядным организациям и обозначил сроки. Строительство двух крупных объектов дорожной инфраструктуры в Выборгском районе выходит на финишную прямую. В 2018 году планируется открыть для движения два автомобильных путепровода в промзону Выборга : на 3 и 11 километрах железнодорожной ветки «Выборг-Каменногорск».

Рабочее движение по путепроводув районе Папулы, на 3 км железнодорожной ветки «Выборг — Таммисуо», планируется открыть летом. На 11 километре той же ветки, вблизи станции Пальцево — к осени. Такое поручение дал председатель дорожного комитета подрядным организациям ЗАО «Пилон» и ООО «Дортекс».

Напомним, организация возможности проезда для автомобильного транспорта в местах пересечения с железнодорожной веткой остро возникла в 2015 году, после того, как железнодорожную ветку «Выборг-Каменногорск» реконструировали для отведения грузового движения от участка скоростного движения пассажирских поездов Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги. Проект реконструкции участка железнодорожной ветки Выборг — Каменногорск осуществлялся в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги». Строительство путепроводов на участке, который имеет 7 пересечений с автомобильными дорогами регионального значения, не было предусмотрено проектным решением.

Потребовалось время, организационные усилия и финансовая поддержка федерального уровня, чтобы Ленобласть начала самостоятельное строительство необходимых для территории автомобильных путепроводов. В результате было принято решение о строительстве трех путепроводов в Выборгском районе: в пос. Таммисуо (3-й км), станции Пальцево (11-й км) и поселке Возрождение (23-й км).

В створ путепровода попали частные земельные участки. Это, в свою очередь, привело к необходимости выкупа земли и последующим судебным разбирательствам ввиду несогласия части собственников с первоначальной суммой выкупа, которую определила независимая экспертиза.

Сегодня было устранено последнее «препятствие» на пути путепровода на 11 км железнодорожной ветки Выборг-Каменногорск». ЗАО «Пилон» произвел снос объекта, находящегося в створе строительства — кафе «У привала». Судебное решение по изъятию земли вступило в силу в конце марта 2018 года. Тяжба с собственником продолжалась более 2 лет. В целом, за 3 года состоялось порядка 60 судебных процессов, связанных с выкупом объектов в створе строительства. Путепровод возводится, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение автотранспорта через два железнодорожных переезда. Переезды со шлагбаумами уйдут в прошлое.

Строительство второго путепровода, проходящего в районе Папулы в Центральном микрорайоне города Выборга, практически завершено. Он позволит беспрепятственно преодолевать закрываемые железнодорожные переезды на 3 км участка железнодорожной ветки «Выборг-Каменногорск». Осталось завершить разворотное кольцо на пересечении Смирновского и Светогорского шоссе и выполнить мероприятия по благоустройству. Введение в эксплуатацию этого объекта позволит обеспечить беспрепятственный автомобильный проезд через 3 железнодорожных переезда.

Третий путепровод на железнодорожной ветке «Выборг-Каменногорск», который находится в п. Возрождение, сдан в эксплуатацию в 2017 году. Он обеспечивает проезд через железную дорогу в районе станции Возрождение, а также съезды к одноимённому посёлку, населённому пункту Глубокое и остановочному пункту «21-й километр».

Надо отметить, что при его открытии губернатор Александр Дрозденко отметил, что виадук в Возрождении — первый путепровод в регионе.

В этом году Выборгский район получит еще 2 крупных объекта дорожной инфраструктуры: на 3 и 11 км железнодорожной ветки «Выборг-Каменногорск». Организация беспрепятственного автомобильного движения через железнодорожные пути необходима для развития промзоны Выборга и жизнеобеспечения городов и поселков Выборгского района.

Завершить строительство путепроводов на 3-м и 11-м километрах планировалось в 2017 году, но в итоге объекты перешли на 2018 год. Подрядчики заверяют, что успеют достроить их к обозначенным срокам: май-июнь — путепровод на 3-м км, начало октября — на 11-м км. На первом объекте никаких непредвиденных работ уже не будет, а по второму всё зависит от суда и выкупа земельного участка