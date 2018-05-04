Глава региона поздравил связистов с профессиональным праздником

По традиции ветеранов отрасли, специалистов в сфере информатики, телекоммуникаций и смежных областей накануне Дня радио — праздник отмечается 7 мая — чествовали в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). За годы существования один из ведущих вузов по своему направлению окончили более 50 тысяч человек, его выпускники работают по всей стране и за рубежом.

"Наша отрасль определяет развитие всей страны, потому что связь, телекоммуникации, информатика, цифровизация — это основа развития", — уверен профессор, декан кафедры радиовещания, радиосвязи и телевидения ПГУТИ Анатолий Тяжев.

Сейчас очно и заочно в вузе обучается около 4500 студентов. «Я считаю, что это самый престижный в Самаре вуз, а за телекоммуникациями будущее. Без связи в наше время мы ничего не сможем. Она для общества является главной», — делится студент Дмитрий Каляев.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что каста связистов — люди, которые связывают континенты, различные отрасли и даже человеческие судьбы.

"Вы действительно объединяете людей — без этого сегодня невозможно достичь успехов ни в одном деле. Вы объединяете людей разных профессий и даже разных столетий — от почтальонов до людей, которые работают в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и стоят на самом рубеже новых научных открытий, передовой мысли человечества", — подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сфера связи Самарской области станет одним из лидеров по темпам социально-экономического развития, основой цифровой экономики. Для этого нужно готовить профессиональные кадры и системно заниматься вопросами внедрения новых научных разработок в ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.

То, что отрасль не стоит на месте, было наглядно показано в коротком фильме с символичным названием «Соединять людей — наша работа».

"Отрасль связи в самарском регионе всегда развивалась по восходящей", — констатировал ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин.

"Вы не носите письма, не протягиваете кабель, вы не программируете системы — вы объединяете людей. Спасибо вам за это!", — сказал глава региона.

Особые слова благодарности от Дмитрия Азарова прозвучали в адрес ветеранов отрасли: «Рад тому, что в сфере связи трепетно относятся к традициям, которые заложены нашими уважаемыми ветеранами. Они создали основу для того, чтобы Самарская область была сегодня на передовых рубежах развития телекоммуникационных технологий».

Почтили на мероприятии и память сотен тысяч воинов-связистов, которые сыграли огромную роль в Победе в Великой Отечественной войн. «День радио неслучайно отмечается накануне Дня Победы. В годы войны связисты ценой жизни устанавливали контакт между войсками, обеспечивали самую главную связь — фронтовую», — отметил руководитель области.

Дмитрий Азаров также наградил работников отрасли региональными наградами. Почетные грамоты и благодарности губернатора получили почтальоны, токари, электромонтеры, инженеры IT-компаний. Почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» было присвоено директору самарского отделения НИИ Радио Сергею Севостьянову . Коллектив института под его руководством реализовал множество проектов в регионе, в том числе была разработана и внедрена система экстренного оповещения жителей.