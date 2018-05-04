Глава региона поздравил связистов с профессиональным праздником 

По традиции ветеранов отрасли, специалистов в сфере информатики, телекоммуникаций и смежных областей накануне Дня радио — праздник отмечается 7 мая — чествовали в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). За годы существования один из ведущих вузов по своему направлению окончили более 50 тысяч человек, его выпускники работают по всей стране и за рубежом.
"Наша отрасль определяет развитие всей страны, потому что связь, телекоммуникации, информатика, цифровизация — это основа развития", — уверен профессор, декан кафедры радиовещания, радиосвязи и телевидения ПГУТИ Анатолий Тяжев.
Сейчас очно и заочно в вузе обучается около 4500 студентов. «Я считаю, что это самый престижный в Самаре вуз, а за телекоммуникациями будущее. Без связи в наше время мы ничего не сможем. Она для общества является главной», — делится студент Дмитрий Каляев.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что каста связистов — люди, которые связывают континенты, различные отрасли и даже человеческие судьбы.
"Вы действительно объединяете людей — без этого сегодня невозможно достичь успехов ни в одном деле. Вы объединяете людей разных профессий и даже разных столетий — от почтальонов до людей, которые работают в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и стоят на самом рубеже новых научных открытий, передовой мысли человечества", — подчеркнул руководитель области.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сфера связи Самарской области станет одним из лидеров по темпам социально-экономического развития, основой цифровой экономики. Для этого нужно готовить профессиональные кадры и системно заниматься вопросами внедрения новых научных разработок в ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.
То, что отрасль не стоит на месте, было наглядно показано в коротком фильме с символичным названием «Соединять людей — наша работа».
"Отрасль связи в самарском регионе всегда развивалась по восходящей", — констатировал ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин.
"Вы не носите письма, не протягиваете кабель, вы не программируете системы — вы объединяете людей. Спасибо вам за это!", — сказал глава региона.
Особые слова благодарности от Дмитрия Азарова прозвучали в адрес ветеранов отрасли: «Рад тому, что в сфере связи трепетно относятся к традициям, которые заложены нашими уважаемыми ветеранами. Они создали основу для того, чтобы Самарская область была сегодня на передовых рубежах развития телекоммуникационных технологий».
Почтили на мероприятии и память сотен тысяч воинов-связистов, которые сыграли огромную роль в Победе в Великой Отечественной войн. «День радио неслучайно отмечается накануне Дня Победы. В годы войны связисты ценой жизни устанавливали контакт между войсками, обеспечивали самую главную связь — фронтовую», — отметил руководитель области.
Дмитрий Азаров также наградил работников отрасли региональными наградами. Почетные грамоты и благодарности губернатора получили почтальоны, токари, электромонтеры, инженеры IT-компаний. Почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» было присвоено директору самарского отделения НИИ Радио Сергею Севостьянову. Коллектив института под его руководством реализовал множество проектов в регионе, в том числе была разработана и внедрена система экстренного оповещения жителей.
Почетная грамота министерства связи и массовых коммуникаций РФ была вручена директору ТРК «Губерния» Юрию Проничеву. «Эта награда по праву принадлежит всему сплоченному коллективу телерадиокомпании „Губерния“. За относительно короткий срок мы сумели создать один из авторитетнейших медиахолдингов губернии. Нас смотрит, слушает, читает вся Самарская область», — сказал руководитель ТРК и выразил благодарность за внимание и поддержку главе региона и правительству области.