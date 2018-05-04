Ветеранов Власихи поздравили с наступающим Днем Победы

В подмосковном городском округе Власиха в преддверии Дня Победы состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, для них провели концерт и показательные выступления, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципального образования.

«В канун главного праздника страны — Дня Победы в городском округе Власиха славили героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — людей, которые смогли преодолеть весь ужас битв и сражений и возродили Родину из руин и пепла», — говорится в сообщении.

На торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине великой Победы, в большом зрительном зале Дворца культуры собрались участники войны, труженики тыла, ветераны РВСН , военнослужащие гарнизона Власихи. Гостей мероприятия приветствовал командующий Ракетными войсками стратегического назначение (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев , который сердечно поздравил всех присутствующих с наступающей 73-годовщиной Победы в ВОВ.

Напомнив присутствующим пророческие слова Маршала Победы Константина Жукова «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в эту войну, а народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе», командующий подчеркнул необходимость помнить уроки войны.

От лица муниципальных органов власти со словами благодарности к ветеранам обратился руководитель администрации городского округа Власиха Сергей Тарасов

«Дорогие ветераны, примите нашу огромную благодарность за этот праздник, за мирное небо над головой, за подаренную нам жизнь. Для нас и для будущих поколений, вы и ваша жизнь — пример доблести и высокого патриотизма и духовного величия. Наш долг сегодня, наша священная миссия — это сохранить правду об этой войне, о легендарном подвиге советского народа, о вашем подвиге. Мы благодарны вам за активную жизненную позицию, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — сказал Тарасов.

Торжество продолжилось на центральной площади Власихи. Оркестр юных музыкантов кадетского училища имени Александрова представил ветеранам и гостям динамичное выступление. Слаженный барабанный бой, жонглирование барабанными палочками и четкие движения юных музыкантов были встречены благодарными и восхищенными аплодисментами.

Эффектным украшением программы было спортивно-акробатическое выступление. Юные спортсменки продемонстрировали свой номер на высоком эмоциональном подъеме.

Плац-концерт показали военнослужащие I-ой стрелковой роты батальона боевого обеспечения военной части 95501 под командованием майора Александра Антоненко . Своим выступлением с приемами рукопашного боя зрителей также порадовали военнослужащие по призыву роты противодиверсионной борьбы.

Завершили парадное шествие ученики школ с воздушными шарами и гвоздиками. Ребята вручили ветеранам цветы в знак благодарности за великий подвиг и выпустили в небо сотни белых воздушных шаров.