В Минпромторге наградили победителей Всероссийского конкурса на звание «Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности»

4 мая 2018 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров наградил победителей Всероссийского конкурса на звание «Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности». Всего, с учетом этапа ведомственных отборов, в конкурсе в 2017 году приняли участие почти 450 организаций ОПК.

В номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» победителем признано ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», на втором месте — ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», на третьем — ФГУП Ордена трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио

Лучшими организациями в отдельных направлениях социальной деятельности признаны: АО „Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова“ — „За лучшие достижения в улучшении жилищных условий сотрудников“, АО „Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин — „За лучшую организацию активного и оздоровительного отдыха“ и ФКП „Бийский олеумный завод“ –“За лучшую работу с ветеранами“.

Денис Мантуров поблагодарил коллективы всех организаций, подавших заявки на участие в конкурсе, за кропотливую, ответственную и слаженную работу, а также отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса традиционно являются лидерами в части повышения производительности труда — этот показатель за последние 4 года вырос на 40%, что помогает реализовывать политику импортозамещения, технологической независимости и укрепления обороноспособности страны, обозначенную Президентом.

Только такой подход позволяет нам успешно справляться с гособоронзаказом и обеспечивает рост производства продукции ОПК, объемы которой с момента учреждения конкурса увеличились в 1,5 раза

отметил Министр.

В завершении своей речи глава Минпромторга России поздравил коллективы организаций ОПК с наступающим Днем Победы, особо отметив вклад ветеранов отрасли в сохранение мира.

Справочно

Распоряжение Правительства от 2 октября 2014 года № 1952-р;

Приказы Минпромторга России от 18 октября 2017 г. № 3639 „Об утверждении Правил организации работы по проведению ежегодного Всероссийского конкурса на звание „Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности“ и от 27 октября 2017 г. № 3754 „Об образовании Конкурсной комиссии по проведению ежегодного Всероссийского конкурса на звание „Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности“