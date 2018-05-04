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В воронежском парке «Южный» в сентябре откроется спорткомплекс с бассейнами
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В воронежском парке «Южный» в сентябре откроется спорткомплекс с бассейнами 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Стоимость объекта — 500 млн рублей. Спорткомплекс с бассейнами должен открыться в воронежском парке «Южный» в сентябре 2018 года. Такое поручение дал полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев в пятницу, 4 мая. Стоимость объекта — 500 млн рублей. Объект представляет собой единый комплекс из разновысоких корпусов, где разместится бассейн для плавания 50 на 21 м на восемь дорожек и бассейн 10 на 6 м для обучения детей, а также зал подготовительных занятий, трибуны для зрителей на 300 мест, буфет и административно-бытовой комплекс. Строительство ведется по программе «Газпром — детям». Бетонные работы на объекта планируется завершить до конца июня, а в июле уже приступить к установке перекрытий и кровли, монтажу системы вентиляции и электричества, рассказал генеральный директор ООО «Газпром инвестгазификация» Алексей Бажанов. Вторая очередь строительства предусматривает возведение универсального зала для занятий игровыми видами спорта с раздевалками. Однако эта часть проекта пока не профинансирована. Алексей Гордеев отметил, что данный вопрос нужно проработать с «Газпромом». Особый акцент полпред президента сделал на сроках ввода объекта в эксплуатацию. — 50-метровый бассейн — это ожидаемый объект, очень нужный для города, в том числе и для спортсменов высокого уровня. Объект стоимостью примерно 500 млн рублей. Задачу ставим, чтобы в сентябре его ввели в строй и он открыл свои двери, — подчеркнул Алексей Гордеев. Благоустройство парка «Южный» началось в 2011 году. В парке обустроили современную спортивную площадку, на месте старого футбольного поля оборудовали две универсальные площадки для мини-футбола и баскетбола, установили кабинки для переодевания. Елена Гончарова
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