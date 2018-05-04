Суд по представлению Роспотребнадзора закрыл на 90 дней магазин «Дикси» на юго-западе Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе поступило обращение граждан с жалобой на деятельность магазина «Дикси» , расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: Университетский проспект, д. 9. По данному сообщению была проведена внеплановая выездная проверка по согласованию с прокуратурой округа. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, разгрузка товаров, поступающих в магазин, осуществляется под окнами жилых квартир. Кроме этого для сбора пищевых и твердых бытовых отходов не предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, и все отходы собираются в один контейнер. В ведомстве пояснили, что так как такие нарушения ухудшают условия проживания в жилом доме, в отношении АО «Дикси Юг» был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ , и материалы были направлены в суд на рассмотрение.

«Постановлением Гагаринского районного суда Москвы АО «Дикси Юг» было признано виновным в совершении правонарушения, и юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток. Суд запретил АО «Дикси Юг» на этот срок эксплуатацию нежилого помещения, расположенного по адресу: Университетский проспект, д. 9. Решение суда направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения», — резюмировали в ведомстве.