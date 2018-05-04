Нобелевские лауреаты напомнили Трампу о Великой депрессии

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Более 1100 экономистов, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, предупредили президента и конгресс США о возможных последствиях протекционистской политики, сообщает The Hill.

По мнению подписантов обращения, такие шаги руководства США, как угроза выхода из торговых соглашений и призывы к введению новых пошлин, ошибочны, и от протекционистских мер пострадает большинство отраслей экономики страны.

Авторы открытого письма напомнили американским властям, что в 1930 году более тысячи экономистов также выступили с аналогичным посланием, призвав отклонить закон Смута-Хоули о росте пошлин на ряд товаров.

"Конгресс в 1930 году не прислушался к их совету, и за это заплатили граждане США", — говорится в документе.

Экономисты призвали Белый дом и конгресс «не повторять эту ошибку».

Великая депрессия — один из крупнейших спадов мировой экономики, начавшийся с обвала фондовой биржи в США в октябре 1929 года. Кризис затронул большинство стран мира и продлился почти четыре года.