В Конгрессе США хотят увязать Договор по открытому небу с делом о «вмешательстве РФ»

ВАШИНГТОН, 4 мая. / ТАСС /. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри предлагает увязать выделение средств Пентагону на реализацию Договора по открытому небу (ДОН) с выдачей Соединенным Штатам лиц, которым Вашингтон приписывает вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Соответствующую поправку конгрессмен намерен включить в проект оборонного бюджета на 2019 год.

Согласно распространенным в пятницу пояснительным материалам, предлагается удерживать средства на осуществление полетов в рамках ДОН и установку на самолеты сенсоров «до тех пор, пока Россия не вернется к выполнению Договора и не предпримет другие шаги, включая согласие на экстрадицию россиян, обвиняемых в том, что они предприняли действия против Соединенных Штатов во время выборов 2016 года».

Предлагаемые к законопроекту о финансировании и направлениях политики Пентагона в 2019 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета на следующей неделе. Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени.

США приняли решение официально обвинить Россию в нарушении ДОН в июне 2017 года. Как заявил в конце декабря корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента , «после неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой в двустороннем и многостороннем форматах США решили принять определенные разумные меры, не нарушающие договор, в ответ на [его] несоблюдение Россией». По оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой , Вашингтон «пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США».

О договоре

Целями договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами-участниками квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения. Положения ДОН могут уточняться решениями комиссии.

Обвинения в адрес россиян