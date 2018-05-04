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СК начал проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав осиротевшего шестилетнего ребенка в Москве
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СК начал проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав осиротевшего шестилетнего ребенка в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичное следствие проверяет информацию о нарушении жилищных прав шестилетнего мальчика, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По указанию руководства ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о нарушении жилищных прав малолетнего мальчика, у которого умерла мама. Из распространенного в СМИ сообщения следует, что 69-летняя пенсионерка из пос. Минзаг более года пытается добиться, чтобы ее шестилетнего осиротевшего внука вернули в очередь на получение жилья.
В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Ю. Иванова.
Как сообщал ранее Znak.com, мальчика автоматически исключили из очереди на получение квартиры после того, как его мать, подававшая заявление на улучшение жилищных условий, умерла от рака. В настоящее время пенсионерка с внуком живут в съемной квартире совместно с другими родственниками.
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