СК начал проверку сообщения СМИ о нарушении жилищных прав осиротевшего шестилетнего ребенка в Москве

«По указанию руководства ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о нарушении жилищных прав малолетнего мальчика, у которого умерла мама. Из распространенного в СМИ сообщения следует, что 69-летняя пенсионерка из пос. Минзаг более года пытается добиться, чтобы ее шестилетнего осиротевшего внука вернули в очередь на получение жилья.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Ю. Иванова

Как сообщал ранее Znak.com, мальчика автоматически исключили из очереди на получение квартиры после того, как его мать, подававшая заявление на улучшение жилищных условий, умерла от рака. В настоящее время пенсионерка с внуком живут в съемной квартире совместно с другими родственниками.