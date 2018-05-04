При поддержке Янтарного комбината прошел конкурс по созданию ювелирных украшений из янтаря 

В начале текущего года компания «Янтарный Ювелирпром» выступила инициатором проведения открытого конкурса профессионального мастерства на разработку художественных ювелирных украшений с янтарем Amber Fashion. Идею поддержали Калининградский янтарный комбинат и Министерство образования Калининградской области.
Конкурс для студентов, профессиональных художников и дизайнеров в возрасте до 25 лет проводился с 10 февраля по 20 апреля в двух номинациях: дизайн сувенирной продукции и дизайн ювелирного украшения с янтарем. Целью конкурса стал поиск талантливых мастеров, а также привлечение их в ювелирную янтарную отрасль.
Всего на конкурс была подана 41 заявка, причем только семь студентов были из Калининграда, остальные участники представляли вузы и профессиональные организации Новосибирска, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы и Подмосковья.
Конкурс состоял из двух этапов. После первого жюри отобрало работы десяти студентов, которым было предложено изготовить ювелирные изделия с янтарем по их собственным эскизам.
Финальный этап проходил одновременно на двух площадках: в цехе «Янтарного Ювелирпрома», где состязались студенты из Калининграда и Новосибирска, и на базе Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова в Москве.
«Профессионализм сотрудников «Ювелирпрома» и педагогов Строгановки позволил не только расширить географию конкурса, но и апробировать модель выполнения практических конкурсных заданий одновременно на разных площадках и оценить итоговые работы конкурсантов в режиме онлайн», — отметил генеральный директор АО «Янтарный Ювелирпром» Вадим Водопьянов.
По результатам конкурса участники продемонстрировали отличные практические навыки работы с «солнечным камнем».
Победителем единогласно признана студентка Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Мария Черкасова. Второе место заняла представительница Калининградского художественно— промышленного техникума Нестерова Лада, а на третьем месте оказался Никита Нащекин — Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова. Специальным призом члены жюри отметили работу Сулеймановой Екатерины, еще одной студентки Строгановки.