При поддержке Янтарного комбината прошел конкурс по созданию ювелирных украшений из янтаря

В начале текущего года компания «Янтарный Ювелирпром» выступила инициатором проведения открытого конкурса профессионального мастерства на разработку художественных ювелирных украшений с янтарем Amber Fashion. Идею поддержали Калининградский янтарный комбинат и Министерство образования Калининградской области

Конкурс для студентов, профессиональных художников и дизайнеров в возрасте до 25 лет проводился с 10 февраля по 20 апреля в двух номинациях: дизайн сувенирной продукции и дизайн ювелирного украшения с янтарем. Целью конкурса стал поиск талантливых мастеров, а также привлечение их в ювелирную янтарную отрасль.

Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы и Подмосковья. Всего на конкурс была подана 41 заявка, причем только семь студентов были из Калининграда , остальные участники представляли вузы и профессиональные организации Новосибирска

Конкурс состоял из двух этапов. После первого жюри отобрало работы десяти студентов, которым было предложено изготовить ювелирные изделия с янтарем по их собственным эскизам.

Финальный этап проходил одновременно на двух площадках: в цехе «Янтарного Ювелирпрома», где состязались студенты из Калининграда и Новосибирска, и на базе Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова в Москве.

«Профессионализм сотрудников «Ювелирпрома» и педагогов Строгановки позволил не только расширить географию конкурса, но и апробировать модель выполнения практических конкурсных заданий одновременно на разных площадках и оценить итоговые работы конкурсантов в режиме онлайн», — отметил генеральный директор АО «Янтарный Ювелирпром» Вадим Водопьянов.

По результатам конкурса участники продемонстрировали отличные практические навыки работы с «солнечным камнем».