Ещё
Кто стал героем майского отчета по занятости в США?, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто стал героем майского отчета по занятости в США?, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Герои майского отчёта по занятости в США, к полной неожиданности, металлурги, работники офисных, врачебных и строительных специальностей, ремонтники, но не все. Примета времени — увеличение числа терапевтов, профессионалов ресторанного бизнеса и временных рабочих, а также мастеров по контролю за сборкой крупных машин и оборудования, трудящихся производства металлоизделий, и из офисных профессий — работников сектора услуг для бизнеса.
Всего за месяц создано 164 тысячи рабочих мест, из них 119 тысяч в сфере частных услуг, включая 54 тысячи в сфере профессиональных и бизнес-услуг, 29,3 тысячи в сфере здравоохранения и соцработы, в основном благодаря расширению количества врачей общей практики (терапевтов), 20,9 тысячи в сфере временного найма и ремонта зданий, 5,8 тысячи в секторе офисных административных услуг, обеспечения безопасности и расследований, 18,9 тысяч в сфере услуг гостиниц и ресторанов.
В реальном секторе, за вычетом оптимизации, появилось только 49 тысяч рабочих мест, из них 24 тысячи — в обрабатывающей промышленности (в том числе 18 тысяч в области производства товаров длительного пользования, главным образом, в сфере производства металлоизделий, машин и оборудования), и только 17 тысяч — в строительстве, в основном среди узкоспециализированных субподрядчиков (это такие специальности, как маляры, мастера по установке дверей, водоснабжения, кто умеет что-то делать руками).
В то же время стало меньше на 9,8 тысячи рабочих мест у оптовиков, на 7,2 тысячи в сфере производства товаров краткосрочного пользования, на 7 тысяч в правительствах штатов, на 5,5 тысячи в сфере грузоперевозок, на 5,3 тысячи в магазинах одежды, на 4,8 тысячи в магазинах стройматериалов и садоводства, и на 4,7 тысячи — в сфере образования на уровне штатов, кроме того на 3,8 тысячи сжалось число рабочих мест у страховщиков, на 3,4 тысячи — в гражданском строительстве (дороги и мосты), на 3,4 тысячи у электронных брокеров, на 3 тысячи в сфере развлечений.
Уровень безработицы в США на долгосрочном минимуме 3,9%, почасовой заработок вырос на +2,6% в год.
Вышедшие сегодня данные по занятости в крупнейшей экономике мира ещё раз подтверждают, что она идёт по пути устойчивого развития, ориентированного на решение ключевых вопросов экономической безопасности, таких как замещение основных фондов, расширение покрытия услуг медицины, а также эволюция капиталоёмких проектов сферы машиностроения и прикладного строительства.
Прайм: последние новости
Переговоры США-КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине - Белый дом США просят Китай сократить профицит торговли на $200 млрд к 2020 г Rio Tinto возобновила поставки сырья "Русала" для производства алюминия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога180
Пекин уступает под напором Трампа153
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение