Кто стал героем майского отчета по занятости в США?, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

Герои майского отчёта по занятости в США , к полной неожиданности, металлурги, работники офисных, врачебных и строительных специальностей, ремонтники, но не все. Примета времени — увеличение числа терапевтов, профессионалов ресторанного бизнеса и временных рабочих, а также мастеров по контролю за сборкой крупных машин и оборудования, трудящихся производства металлоизделий, и из офисных профессий — работников сектора услуг для бизнеса.

Всего за месяц создано 164 тысячи рабочих мест, из них 119 тысяч в сфере частных услуг, включая 54 тысячи в сфере профессиональных и бизнес-услуг, 29,3 тысячи в сфере здравоохранения и соцработы, в основном благодаря расширению количества врачей общей практики (терапевтов), 20,9 тысячи в сфере временного найма и ремонта зданий, 5,8 тысячи в секторе офисных административных услуг, обеспечения безопасности и расследований, 18,9 тысяч в сфере услуг гостиниц и ресторанов.

В реальном секторе, за вычетом оптимизации, появилось только 49 тысяч рабочих мест, из них 24 тысячи — в обрабатывающей промышленности (в том числе 18 тысяч в области производства товаров длительного пользования, главным образом, в сфере производства металлоизделий, машин и оборудования), и только 17 тысяч — в строительстве, в основном среди узкоспециализированных субподрядчиков (это такие специальности, как маляры, мастера по установке дверей, водоснабжения, кто умеет что-то делать руками).

В то же время стало меньше на 9,8 тысячи рабочих мест у оптовиков, на 7,2 тысячи в сфере производства товаров краткосрочного пользования, на 7 тысяч в правительствах штатов, на 5,5 тысячи в сфере грузоперевозок, на 5,3 тысячи в магазинах одежды, на 4,8 тысячи в магазинах стройматериалов и садоводства, и на 4,7 тысячи — в сфере образования на уровне штатов, кроме того на 3,8 тысячи сжалось число рабочих мест у страховщиков, на 3,4 тысячи — в гражданском строительстве (дороги и мосты), на 3,4 тысячи у электронных брокеров, на 3 тысячи в сфере развлечений.

Уровень безработицы в США на долгосрочном минимуме 3,9%, почасовой заработок вырос на +2,6% в год.

Вышедшие сегодня данные по занятости в крупнейшей экономике мира ещё раз подтверждают, что она идёт по пути устойчивого развития, ориентированного на решение ключевых вопросов экономической безопасности, таких как замещение основных фондов, расширение покрытия услуг медицины, а также эволюция капиталоёмких проектов сферы машиностроения и прикладного строительства.