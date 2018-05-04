В ОНК заявили о резком сокращении числа проверок СИЗО «Матросская тишина» членами комиссии

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Число проверок следственного изолятора «Матросская тишина» УФСИН Москвы членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы резко сократилось после того, как следствие ограничило посещение СИЗО ряду членов комиссии. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. При этом он отметил, что в комиссию поступают обращения родственников подследственных о возможных нарушениях прав заключенных.

"С 1 ноября 2016 года, когда комиссия приступила к работе, по 20 декабря 2017 года члены ОНК осуществили 55 проверок СИЗО «Матросская тишина», а с 20 декабря 2017 года по 12 апреля 2018 года только восемь раз члены комиссии посетили изолятор. Таким образом ограничения для ряда членов ОНК на посещение СИЗО «Матросская тишина» привели к резкому сокращению числа проверок", — сказал Мельников, указав, что статистика посещений подтверждается официальной справкой УФСИН Москвы (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

По словам Мельникова, с 20 декабря 2017 года, с того момента, как пятерым членам ОНК по требованию следователя, расследующего дело арестованного члена ОНК Дениса Набиуллина , ограничили доступ в СИЗО, ситуация в «Матросской тишине» ухудшается. «Мы получили десятки обращений родственников заключенных с жалобами на проблемы с оказанием медицинской помощи, есть жалобы на вымогательство денег, таких обращений в ОНК за указанный период поступило три, и проверить эту информацию члены комиссии не могут», — утверждает ответственный секретарь ОНК.

Он также обратил внимание на то, что с 20 декабря в СИЗО фиксировались смерти заключенных, в том числе в отношении одного из заключенных комиссия получила жалобу на тяжелое состояние здоровья. «К сожалению, проверить ее мы были лишены возможности, а этот заключенный скончался», — отметил Мельников.

"Члены комиссии неоднократно обращались в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в РФ в связи с необоснованным, по нашему мнению, ограничению на посещение следственного изолятора «Матросская тишина», в котором, кроме двух фигурантов дела Набиуллина, содержится еще около 2 тыс. человек, ограниченных в общественном контроле за соблюдением их прав и оказанию им помощи со стороны правозащитников", — добавил он.

Дело Набиуллина

8 декабря прошлого года районный суд заключил Набиуллина под стражу. По версии следствия, 6 декабря Набиуллин получил от лица, задействованного в оперативно— розыскном мероприятии, более 29 млн рублей за помощь арестованному для смягчения ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Набиуллин своей вины не признал.

21 декабря 2017 года ФСИН РФ, сославшись на обращение следователя, ведущего дело Набиуллина, отказало пятерым членам ОНК, которых он намеревался допросить в качестве свидетелей, в доступе в СИЗО «Матросская тишина» в связи с тем, что в данном изоляторе содержится Набиуллин. Одновременно этим членам ОНК был запрещен доступ и в СИЗО «Матросская тишина» УФСИН Москвы, поскольку в нем содержатся другие фигуранты указанного уголовного дела.

Хамовнический суд Москвы продлил арест Набиуллина до 6 июня.