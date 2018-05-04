Акция «Вахта памяти» стартовала в Щербинке

Фото: газета «Щербинский вестникъ»

В отделении образовательного комплекса «Школа №2122» в Местечке Барыши 3 мая был дан старт акции «Вахта памяти».

В мероприятии, посвященном 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие школьники, кадеты и юнармейцы.

Участники встречи почтили память павших на полях сражений минутой молчания. После было поднято Знамя Победы. Его в торжественной обстановке передадут 8 мая школьному отделению в Остафьеве.