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Акция «Вахта памяти» стартовала в Щербинке
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Акция «Вахта памяти» стартовала в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: газета «Щербинский вестникъ»
В отделении образовательного комплекса «Школа №2122» в Местечке Барыши 3 мая был дан старт акции «Вахта памяти».
В мероприятии, посвященном 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие школьники, кадеты и юнармейцы.
Участники встречи почтили память павших на полях сражений минутой молчания. После было поднято Знамя Победы. Его в торжественной обстановке передадут 8 мая школьному отделению в Остафьеве.
В мероприятии приняли участие члены Совета депутатов городского округа Щербинка Анатолий Усачев и Сергей Русначенко.
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