В Ярославле состоялся смотр-конкурс кадетских классов

4 мая в областном центре состоялся смотр-конкурс кадетских классов региона «Ярославский кадет — 2018».

Мероприятие проводится с 1999 года, и с каждым разом количество его участников увеличивается. В текущем году это 27 команд из муниципальных образований и городских округов — более 300 учащихся.

— Для этих ребят патриотизм — не пустые слова, а смысл жизни. Уже сегодня каждый из кадетов является отличным примером для маленьких ярославцев, которые только начинают делать первые шаги в жизни, определяя, что такое хорошо и что такое плохо, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Многие из ребят в будущем захотят выбрать профессию защитника Родины, и это достойный выбор. Сегодня перед ними стоят непростые задачи, но я уверен, что они добьются поставленных целей. Именно это — стремление к победе и умение работать в команде — главная черта будущего военного.

В конкурсе участвуют команды учащихся кадетских классов общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, а также кадетских объединений и движений Ярославской области.

— Сегодняшний конкурс проходит в канун величайшего праздника — 73-й годовщины разгрома советскими войсками фашистской Германии , — отметил председатель ярославской областной организации «Российский союз ветеранов» Александр Каменецкий . — Мне, как участнику Великой Отечественной войны, очень приятно сегодня смотреть на подрастающее поколение истинных патриотов. Значит, не зря мы сражались на фронтах, значит, есть достойная смена ветеранам.

В этом году кадетский смотр-конкурс посвящен таким юбилейным датам отечественной истории, как 100-летие пограничных войск и 75-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Этим темам соответствовали вопросы теоретического конкурса.

— Нашим кадетам есть на кого равняться, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — Поэтому так важно изучать историю — ее надо знать, чтобы уважать и гордиться прошлым своей страны и бережно сохранять традиции взаимовыручки, патриотизма, служения Отечеству.

Юные воины демонстрировали строевую выучку на плацу, подтягивались на перекладине, бегали стометровку, выполняли комплексные силовые упражнения, разбирали и собирали автомат Калашникова и стреляли из пневматической винтовки.

— Свою готовность оцениваю на отлично, — поделился учащийся Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, главный вице-старшина Ярослав Яцук. — Я тренируюсь каждый день по три-четыре часа: разминка, спортзал, затем строевая подготовка, стрельба и разборка-сборка автомата. Еще я моряк, поэтому занимаюсь морским многоборьем — туда входят вязание морских узлов, флажный семафор, то есть передача символов, также стрельба, автомат, устройство шлюпки. Сейчас, летом, мы выходим под парусом и на веслах.

Победителям — кадетам из православной классической гимназии Свято-Алексиевской пустыни — досталась необычная награда. Совсем недавно боевые расчеты из преподавателей и инженерно-технического состава училища, офицеры и военнослужащие по контракту, принимали участие во всеармейском конкурсе профессионального мастерства боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба — 2018». В 3-м этапе конкурса по полевой выучке боевых расчетов из 25 лучших полков страны команда Ярославского училища ПВО заняла первое место. Как символ преемственности, будущей смене — лучшей команде — вручили медаль «Ключи от неба — воздушно-космические силы» вместе с кубком начальника Ярославского училища ПВО.

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