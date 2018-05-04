Бабушки из «отряда Путина» нашли ген предательства у Дурова

Пенсионерки из патриотического движения «Отряды Путина» обсудили внешность создателя мессенджера Telegram Павла Дурова и сравнили его с генералом Андреем Власовым — генералом Красной армии, впоследствии перешедшим на сторону фашистской Германии , признанным предателем и казненным. Дискуссия опубликована на YouTube-канале движения.

В ролике несколько бабушек сидят за столом и разглядывают фотографии Дурова в молодости и сейчас, сравнивая его лицо с чертами Власова.

«Власов — предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо», — произносит одна из активисток.

Внимание женщин особенно привлекли ушные раковины и залысины: в них они разглядели «явно выраженную агрессию». Форма подбородка лиц и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.

В результате участницы дискуссии пришли к выводу, что внешности личности «идентичны» и назвали это сходство «геном предательства».

В конце апреля активистки «Отрядов Путина» публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии Дурова. Они назвали предпринимателя предателем и пообещали «прийти к нему и будет плохо».