Как в Word правильно вводить подстрочные и надстрочные символы

Если вы периодически используете в тексте химические формулы (например, H2O), вам не обойтись без функции подстрочных символов. В Word это можно сделать с помощью нескольких простых шагов.

Сначала введите необходимый символ в документе обычным образом. Затем выделите знак, который должен стать подстрочным, и перейдите на вкладку «Главная». В ленте меню, в разделе «Шрифт», вы увидите иконку с символом «X2», которую необходимо нажать. После этого соответствующий символ в документе Word превращается в нижний индекс.

Бывает необходимо, чтобы целая фраза имела надстрочный тип. Чтобы это сделать, нажмите в области «Шрифт» на значок в нижнем углу и в разделе «Видоизменение» поставьте галочку в чекбоксе «надстрочный». Для применения стиля нажмите «ОК».

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