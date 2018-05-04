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Как в Word правильно вводить подстрочные и надстрочные символы
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Как в Word правильно вводить подстрочные и надстрочные символы 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Если вы периодически используете в тексте химические формулы (например, H2O), вам не обойтись без функции подстрочных символов. В Word это можно сделать с помощью нескольких простых шагов.
Сначала введите необходимый символ в документе обычным образом. Затем выделите знак, который должен стать подстрочным, и перейдите на вкладку «Главная». В ленте меню, в разделе «Шрифт», вы увидите иконку с символом «X2», которую необходимо нажать. После этого соответствующий символ в документе Word превращается в нижний индекс.
Бывает необходимо, чтобы целая фраза имела надстрочный тип. Чтобы это сделать, нажмите в области «Шрифт» на значок в нижнем углу и в разделе «Видоизменение» поставьте галочку в чекбоксе «надстрочный». Для применения стиля нажмите «ОК».
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