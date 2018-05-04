Мастера ПСТГУ передали оренбургскому храму копию иконы святых отцов Поместного Собора 1917-1918 гг.

На иконе изображены участники Поместного Собора, многие из которых вошли в сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В конце апреля благочинный Адамовского округа протоиерей Вячеслав Кочкин в храме Покрова Пресвятой Богородицы посёлка Адамовка освятил икону святых отцов Поместного Собора 1917-1918 гг. Эта икона — список (копия) с той иконы, которую разработали в мастерской Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета для нижнего храма в честь святых отцов Поместного Собора 1917-1918 гг., сообщила руководитель художественной мастерской Православного свято-Тихоновского гуманитарного университета Лариса Гачева.

— И как всякая икона с новой разработанной иконографией, она становится образцом для списков, которым и является икона для поселка Адамовка, — пояснила Лариса Гачева. — На иконе изображены участники Поместного Собора, многие из которых вошли в сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. В центре под образом Божией Матери «Державная» на Патриаршем троне изображён святитель Тихон, а вокруг архиереи и духовенство, каждый из которых стал ярким свидетелем веры во Христа во время гонений на Церковь.

Икона была разработана в художественной мастерской Университета под руководством ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева и декана факультета церковных художеств ПСТГУ протоиерея Александра Салтыкова. Работу выполнила иконописец, преподаватель отделения иконописи ФЦХ Елена Пискарева для нового храма в здании Московского Епархиального дома (Главного здания ПСТГУ), где в Соборной палате и проходил сам, изображенный на иконе собор.

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