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На ЧТЗ воссоздали фотографию «приемки» танка Иосиф Сталин
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На ЧТЗ воссоздали фотографию «приемки» танка Иосиф Сталин 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Специалисты Челябинского тракторного завода приняли участие в проекте «Живая история». Девять сотрудников предприятия реконструировали сюжет старинного снимка из заводского архива боевой славы. На оригинальном фото 1943 года проходит так называемая «приемка» танка ИС-1 (назван в честь Иосифа Сталина). Очевидно, во время полевых испытаний техники что-то пошло не так: боевая машина стоит в поле, а на броне расположился целый «консилиум» из инженеров и рабочих. Над башней склонился и офицер-военпред, контролировавший «экзамены» машины перед отправкой серии в армию. В правом углу стоят еще два человека.
Современный снимок получился, действительно, очень похожим. Ребят-заводчан из совета молодежи ЧТЗ одели в соответствующую одежду, для офицера раздобыли военную форму и расставили всех участников реконструкции в точности, как на оригинальном фото. Правда, отличий тоже немало. Взять хотя бы сам танк — в Челябинске не нашлось ИС-1, поэтому использовали его модернизированный вариант — ИС-3. Этот стальной великан уже 70 лет на ходу и всегда принимает участие в праздничных парадах на 9 мая. Кроме того, на заднем фоне современного снимка виднеются какие-то коммуникации, которых нет в оригинале. Впрочем, конечный итог все равно получился очень качественным: определить — реконструкция на фото, или снимок сделан в 1940-е не так-то просто.
— Меня побудило сниматься то, что танк, который видим на фотографии, изготавливался в годы войны на заводе, где я сегодня работаю, где трудились мои родители. А мой дед воевал и не вернулся с фронта…На старом снимке заводские испытатели ремонтируют танк, и мы сегодня как будто делали это. Можно сказать, прикоснулись к истории, — поделился впечатлениями один из участников съемок на ЧТЗ Андрей Сайдуллин.
Напомним, что принять участие в проекте «Живая история» могут все желающие. Для этого необходимо отправить заявку, прикрепив к ней две фотографии: свою и старинную. С кандидатами, прошедшими отбор, свяжутся организаторы и сообщат, что делать дальше.
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