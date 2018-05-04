Ещё
В День Победы по Советской площади пройдет колонна ретротехники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы по Советской площади пройдет колонна ретротехники 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут 9 Мая на Советской площади Ярославля. Помимо парада, в котором традиционно примут участие войска Ярославского гарнизона, жители города смогут увидеть ретротехнику и даже танк Т-34. Планируется, что над центром города также пролетит штурмовик Ил-2.
Об этом сегодня сообщили на заседании организационного комитета «Победа». Мероприятие с участием представителей исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, ветеранских организаций прошло в Правительстве области.
— Пожалуй, один из самых главных наших праздников — День Победы советских войск в Великой Отечественной войне — уже совсем рядом. До 9 Мая остались буквально считанные дни. И нам очень важно, чтобы то, что мы так долго и тщательно готовили, прошло на достойном организационном уровне, — сказал, открывая встречу, заместитель губернатора Андрей Шабалин. — Подготовка к празднованиям ведется достаточно давно, в работе задействованы представители всех уровней власти.
Как рассказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев, праздничные мероприятия в области начнутся уже завтра. На территории авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет патриотическая акция «Мирное небо в Левцово», центральным событием которой станет открытие мемориала в честь авиатехников «Макарыч». Автор скульптуры — заслуженный художник России Елена Пасхина. В этот день запланированы также выступление Ярославского академического симфонического оркестра и демонстрационные полеты воздушных судов частных аэроклубов, аэродромов, авиационных общественных организаций.
В начале следующей недели, 7 мая, в ДК им. Добрынина пройдет праздничный концерт. Торжественные церемонии возложения венков и цветов к местам воинской славы участниками официальных делегаций Правительства региона и мэрии Ярославля начнутся 8 мая.
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны пройдет во всех муниципальных образованиях области. В настоящее время в каждом районе проводятся мероприятия по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, захоронений.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Для жителей отдаленных районов области созданы бесплатные точки Wi-Fi Регион готов к участию во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды в малых городах Пять тысяч человек приняли участие в торжественном шествии, посвященном Празднику Весны и Труда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу62
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов175
Силуанов рассказал о пользе нового налога191
Певица погибла во время отдыха6
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение