В День Победы по Советской площади пройдет колонна ретротехники

Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут 9 Мая на Советской площади Ярославля . Помимо парада, в котором традиционно примут участие войска Ярославского гарнизона, жители города смогут увидеть ретротехнику и даже танк Т-34. Планируется, что над центром города также пролетит штурмовик Ил-2.

Об этом сегодня сообщили на заседании организационного комитета «Победа». Мероприятие с участием представителей исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, ветеранских организаций прошло в Правительстве области.

— Пожалуй, один из самых главных наших праздников — День Победы советских войск в Великой Отечественной войне — уже совсем рядом. До 9 Мая остались буквально считанные дни. И нам очень важно, чтобы то, что мы так долго и тщательно готовили, прошло на достойном организационном уровне, — сказал, открывая встречу, заместитель губернатора Андрей Шабалин. — Подготовка к празднованиям ведется достаточно давно, в работе задействованы представители всех уровней власти.

Как рассказал директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев , праздничные мероприятия в области начнутся уже завтра. На территории авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдет патриотическая акция «Мирное небо в Левцово», центральным событием которой станет открытие мемориала в честь авиатехников «Макарыч». Автор скульптуры — заслуженный художник России Елена Пасхина. В этот день запланированы также выступление Ярославского академического симфонического оркестра и демонстрационные полеты воздушных судов частных аэроклубов, аэродромов, авиационных общественных организаций.

В начале следующей недели, 7 мая, в ДК им. Добрынина пройдет праздничный концерт. Торжественные церемонии возложения венков и цветов к местам воинской славы участниками официальных делегаций Правительства региона и мэрии Ярославля начнутся 8 мая.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны пройдет во всех муниципальных образованиях области. В настоящее время в каждом районе проводятся мероприятия по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, захоронений.