МИД назвал даты проведения сессии комитета конференции по ДНЯО в 2019 году

Вторая сессия завершила свою работу 4 мая в Женеве. В форуме приняли участие представители государств-участников ДНЯО, а также более 60 неправительственных организаций в качестве наблюдателей.

"Третья сессия подготовительного комитета пройдет в Нью-Йорке 29 апреля-10 мая 2019 года", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Участники второй сессии подтвердили приверженность всех государств-участников договора своим обязательствам. «ДНЯО остается „краеугольным камнем“ международной безопасности, играет важнейшую роль в формировании и цементировании международно-правовой архитектуры разоружения и нераспространения», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявили в МИД РФ, подавляющее большинство государств подтвердили свою поддержку устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который стал одним из ключевых элементов поддержания устойчивости режима ядерного нераспространения и укрепления международной безопасности в целом.

Россия и КНР выступили с отдельным совместным заявлением в поддержку СВПД", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С российской стороны прозвучал призыв направить усилия мирового сообщества на создание предпосылок для дальнейших шагов в области ядерного разоружения. Реальный прогресс на этом направлении возможен лишь путем планомерных коллективных усилий, нацеленных на обеспечение безопасности и стабильности в мире, восстановление доверия, сближение позиций различных групп стран", — подчеркнули в МИД РФ.

Делегация РФ подтвердила готовность работать со всеми заинтересованными сторонами по вопросу создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке, отмечает МИД РФ. «Созыв Конференции по ЗСОМУ является актуальной и наиболее реально достижимой задачей в контексте выполнения соответствующей резолюции 1995 года», — добавили в ведомстве.