Эксперты обсудят принципы создания «умных городов» на IT-форуме в Ханты-Мансийске

"В первый день IT-форума состоится стратегическая сессия «Смарт сити (умные города)», организованная при содействии компании «Ростелеком» . Ее участникам предстоит обсудить принципы построения «умных городов», правовые вопросы и техническую реализацию, обменяться опытом того, как создать и грамотно управлять «умными решениями» с точки зрения жителей, общества, власти и бизнеса", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что примерами успешной реализации проектов на сессии поделятся более 50 участников.

Проект «Умный город» включен в федеральную программу «Цифровая экономика». В качестве пилотных площадок для реализации проекта в Югре рассматриваются города Сургут и Ханты-Мансийск.

О форуме

В результате его проведения планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.