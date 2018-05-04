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Эксперты обсудят принципы создания «умных городов» на IT-форуме в Ханты-Мансийске
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Эксперты обсудят принципы создания «умных городов» на IT-форуме в Ханты-Мансийске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские и зарубежные эксперты обсудят принципы построения «умных городов» в рамках X Международного IT-Форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"В первый день IT-форума состоится стратегическая сессия «Смарт сити (умные города)», организованная при содействии компании «Ростелеком». Ее участникам предстоит обсудить принципы построения «умных городов», правовые вопросы и техническую реализацию, обменяться опытом того, как создать и грамотно управлять «умными решениями» с точки зрения жителей, общества, власти и бизнеса", — говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что примерами успешной реализации проектов на сессии поделятся более 50 участников.
"Среди них представители индийской делегации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, ПАО «Ростелеком», Национального исследовательского института технологий и связи и Югорского НИИ информационных технологий, представители органов власти регионов страны", — уточнили в департаменте.
Проект «Умный город» включен в федеральную программу «Цифровая экономика». В качестве пилотных площадок для реализации проекта в Югре рассматриваются города Сургут и Ханты-Мансийск.
О форуме
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.
В результате его проведения планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и «ПРАЙМ ГРУП». ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
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