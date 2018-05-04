Экс-министр ЖКХ: Социальные инспекторы по субсидиям — «швондеры»

«В любых других странах не только все проверки на получение субсидий, но также и все проблемы, которые могут возникнуть в связи с этим, регламентируются законодательно и приводят к определенным последствиям. Господа, к вам кто-то придет в гости, а потом вы недосчитаетесь чего-нибудь в вашем доме. Причем не сразу, а потому что на вашу квартиру могут кого-то навести. И никакой ответственности за это никто не понесет», — уверен эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

«Говоря о социальных инспекторах, я тоже здесь вижу угрозу сговора. Где-то же надо набрать этих «швондеров», чтобы они гипотетически обошли 5 млн домохозяйств. Они зайдут — а им бутылку или 200 грн и попросят закрыть глаза на то и на это. Я уже жду, когда министр соцполитики Рева будет докладывать о законопроекте про социнспекторов и пусть он рассказывает, как он это видит и сколько их должно быть», — выразил мнение эксперт.

Он также подчеркнул, что установленные социальные нормы не имеют никакого отношения к рассчетным величинам, так как теплоемкость и теплопроводность материалов не меняется благодаря постановлениям Кабмина.

Напомним, в украинском правительстве убеждены, что обновление программы предоставления субсидий является важным шагом на пути к монетизации.

Ожидается, что в отопительном сезоне 2018/2019 украинцы смогут получать субсидии «живыми деньгами» на банковскую карточку или наличными (сейчас субсидия автоматически вычитается из полной стоимости коммунальных услуг).

Для этого Кабмин решил сделать систему их начисления более справедливой, чтобы отсеять недобросовестных получателей.