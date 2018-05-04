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Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки
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Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня Интернет взорвала новость о том, что возможный отец Сторми на самом деле телохранитель Кайли Дженнер (20) Тим Чанг (20)! Поговаривают, что Крис Дженнер в бешенстве и требует немедленно замять скандал. Ну а пока мы расскажем все, что известно о красавчике.
Он в прекрасной форме!
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Работа телохранителем предполагает ежедневные тренировки и … ежедневные фото без футболки в Instagram. Будем честны: он красавчик.
Он умеет веселиться на полную катушку
Работая с Кайли, Тим посещает те же тусовки, что и звезда. Судя по фото в Instagram, для него это одно сплошное удовольствие.
У Тима есть прозвище: ФерарриОткрыватель
Так его прозвали в Сети после того, как он опубликовал фотографию, на которой открывает Кайли Дженнер дверь ее новенькой Ferrari.
А ещё он работает моделью!
#tbt to that time #Volvo had me looking back at it 😜
A post shared by TIM CHUNG (@timmm. c) on  Mar 3, 2016 at 5:51pm PST  И у него прекрасно получается! Тим даже снимался в рекламе Volvo и для VanityFair.
Ни с кем не встречается!
У Тима нет ни одной фотографии с девушкой в Instagram. Ну разве только с мамой.
Охранял Ким Кардашьян, Селену Гомес, Хлои и Кендалл
Тима любят звезды: он уже успел много с кем поработать, но в последний год больше всего времени проводил с Кайли.
Тим очень любит детей
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Тим рос в большой семье: у него 5 сестер. Так что он точно знает, как воспитывать девочек. А недавно он выложил милое видео с ребёнком в Instagram. Может, Тим на что-то намекает?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-chto-my-znaem-ob-ohrannike-kajli-dzhenner-kotorogo-v-seti-schitayut-ottsom-ee-dochki/
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