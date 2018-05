Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки

Сегодня Интернет взорвала новость о том, что возможный отец Сторми на самом деле телохранитель Кайли Дженнер (20) Тим Чанг (20)! Поговаривают, что Крис Дженнер в бешенстве и требует немедленно замять скандал. Ну а пока мы расскажем все, что известно о красавчике.

Он в прекрасной форме!

Работа телохранителем предполагает ежедневные тренировки и … ежедневные фото без футболки в Instagram. Будем честны: он красавчик.

Он умеет веселиться на полную катушку

Работая с Кайли, Тим посещает те же тусовки, что и звезда. Судя по фото в Instagram, для него это одно сплошное удовольствие.

У Тима есть прозвище: ФерарриОткрыватель

Так его прозвали в Сети после того, как он опубликовал фотографию, на которой открывает Кайли Дженнер дверь ее новенькой Ferrari

А ещё он работает моделью!

#tbt to that time #Volvo had me looking back at it 😜

A post shared by TIM CHUNG (@timmm. c) on Mar 3, 2016 at 5:51pm PST И у него прекрасно получается! Тим даже снимался в рекламе Volvo и для VanityFair.

Ни с кем не встречается!

У Тима нет ни одной фотографии с девушкой в Instagram. Ну разве только с мамой.

Охранял Ким Кардашьян , Селену Гомес, Хлои и Кендалл

Тима любят звезды: он уже успел много с кем поработать, но в последний год больше всего времени проводил с Кайли.

Тим очень любит детей

Тим рос в большой семье: у него 5 сестер. Так что он точно знает, как воспитывать девочек. А недавно он выложил милое видео с ребёнком в Instagram. Может, Тим на что-то намекает?

