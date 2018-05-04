«Аэрофлот» презентовал самолет в юбилейной ливрее

В пятницу, 4 мая, в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» провел презентацию воздушного судна в праздничной ливрее, посвященной 95-летнему юбилею компании. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Летом 2017 года был объявлен творческий конкурс «Раскрась самолет „Аэрофлота“». Все желающие получили возможность создать свой эскиз ливреи и опубликовать его на сайте проекта.

Следующим шагом стало онлайн-голосование, которое определило топ-10 финалистов конкурса. Затем победителя из их числа выбрало авторитетное жюри, в состав которого вошли члены правления «Аэрофлота».

Первое место в творческом конкурсе заняла Екатерина Лесик. Она создала дизайн в бело-синих тонах, стилизованный под русские национальные узоры.

По эскизу победительницы конкурса был покрашен самолет Airbus A321, который носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова