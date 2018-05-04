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«Аэрофлот» презентовал самолет в юбилейной ливрее
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«Аэрофлот» презентовал самолет в юбилейной ливрее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В пятницу, 4 мая, в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» провел презентацию воздушного судна в праздничной ливрее, посвященной 95-летнему юбилею компании. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Летом 2017 года был объявлен творческий конкурс «Раскрась самолет „Аэрофлота“». Все желающие получили возможность создать свой эскиз ливреи и опубликовать его на сайте проекта.
Следующим шагом стало онлайн-голосование, которое определило топ-10 финалистов конкурса. Затем победителя из их числа выбрало авторитетное жюри, в состав которого вошли члены правления «Аэрофлота».
Первое место в творческом конкурсе заняла Екатерина Лесик. Она создала дизайн в бело-синих тонах, стилизованный под русские национальные узоры.
По эскизу победительницы конкурса был покрашен самолет Airbus A321, который носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова.
Свой первый рейс в праздничной ливрее самолет выполнит по маршруту Москва — Ереван 4 мая 2018 года.
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